Televisiostakin tuttu Sami Minkkinen menetti kaiken ja mietti lattialla itkien, jatkaako elämää – nyt hän haluaa jakaa tarinansa: "Menneisyys ei määritä meitä ihmisenä"

Sami oli yrittäjä ja paiski töitä minkä ehti. Erilaisia valmennuskeikkoja, projekteja ja televisiokuvauksia riitti. Taustaltaan Sami on alun perin it-alan ammattilainen, mutta oli ennen uupumistaan kiinnostunut ihmisen mielen toiminnasta ja oli alkanut pitämään NLP-valmennuksia.

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on pseudotieteellinen psykologian suuntaus, jossa harjoitetaan muun muassa tunnetaitoja. Sen metodeja käytetään erilaisissa koulutuksissa ja valmennuksissa.

Havahtuminen asunnon lattialla

Hän päätti, ettei nouse sängystä, ennen kuin on saanut edes yhden positiivisen ajatuksen. Ensimmäisenä aamuna siinä kesti lähes tunti, mutta lopulta hän kuitenkin onnistui. Positiivinen ajatus oli hänen lapsensa.

"Ajattelin, että minut tuomitaan loppuelämäkseni talousrikolliseksi"

Pari vuotta romahduksen jälkeen Sami oli jo päässyt takaisin jaloilleen. Yritysten pesänhoitajat sanoivat talousasioiden olevan niin solmussa, että niistä on pakko tehdä tutkintapyyntö poliisille.

Samin mielestä on väärin, että ihmisiä määritellään mustavalkoisesti menneisyyden perusteella. Hänestä se estää esimerkiksi yrittäjiä ponnistamaan uudelleen jaloilleen.

– Jos yrittäjänä epäonnistut, et voi enää aloittaa alusta. Et voi enää avata tilejä ja sinua kohdellaan eri tavalla kuin muita ihmisiä. Luottotiedottomat ovat ”eri kastissa”.

Ällistyttävä enter-napin painallus

– Silloin tuli sellainen olo, että jos tämä on mahdollista, niin mikä vaan on.

Nykyään Samilla on uusi vaimo Heini, ja elämä seitsenhenkisessä uusperheessä on vauhdikasta. Hänellä on myös jälleen yritystoimintaa, jonka aloittamiseen hän sai aikanaan 500 euron lainan siskoltaan, kun pankista sitä ei myönnetty.