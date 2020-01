Kun kuorma-auto törmäsi Karin rekkaan, ei kukaan uskonut hänen selviävän hengissä – kymmenen vuoden oikeustaistelu oli viedä viimeisetkin terveyden rippeet: "Pelotti joka päivä"

"Ei voi tietää, millainen mies sieltä herää"

Aivovamman tunnistaminen vei aikaa

Kymmenen vuoden oikeustaisto



"Samat ongelmat jatkuvat"



Aivovammaliiton mukaan aivovamman saa vuosittain arviolta 15 000−20 000 suomalaista. Näistä vammoista 90 prosenttia on sellaisia, joista potilas toipuu täysin. Aivovammat ovat yleisimmin seurausta kaatumis- ja putoamistapaturmista tai liikenneonnettomuuksista. Vainio toimii aivovamman saaneiden henkilöiden tukihenkilönä ja on Päijät-Hämeen Aivovammayhdistyksen puheenjohtaja.

Hän kertoo, että tänä päivänä painiskellaan samojen ongelmien kanssa kuin 20 vuotta sitten.



– Samat ongelmat jatkuvat alkuvaiheessa. Aivovammoja ei meinata löytää. Myös oikean kuntoutuksen saamisessa on hankaluuksia edelleen.



Erityisen huolissaan Vainio on sellaisista vamman saaneista, jotka joutuvat yksin oikeustaisteluiden keskelle.



– En minäkään olisi ilman turvaverkkoa pärjännyt.



Vainio on kiitollinen saamastaan "jatkoajasta", vaikka elämä muuttuikin radikaalisti kolarin myötä. Tapauksen jälkeen Vainiosta tuli isä ja perhe on kasvanut vuosien varrella kolmella lapsella. Lapsien mukana elämään tuli myös uudenlaista sisältöä.



– Olen kiitollinen siitä, että olen saanut jatkoajan ja voin elää mulle luonteenomaista elämää ja voin auttaa muita ihmisiä aivovamman kanssa.