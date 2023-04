Päiväkodin arki ja työvuosien paineet veivät Kirsin, 53, työkyvyn vuosiksi: "Moni meistä toivoo, ettei koko ajan olisi uutta hanketta – haluamme olla lasten kanssa"

Heikot työolot ajoivat uupumukseen

Sairauslomalle jääminen pelotti

– Jos on ahdistunut niin ei pysty keskittymään. Ei pysty rentoutumaan. Koko ajan on sellainen olo, kuin joku jahtaisi sua ja jotain pahaa tapahtuu ihan seuraavassa sekunnissa, Kirsi pohtii.

– Olen kuvitellut, että mä rikon omalla toiminnallani jotakin meidän kodissa tai ihan missä tahansa. On sellainen ajatelma, että jotain on mennyt rikki ja siihen on tullut pakkotoiminto, eli mun pitänyt alkaa tarkistaa, että onko tapahtunut näin.

– Ja se on ollut niin valtavaa, että vaikka kuinka tarkistat ja tarkistat, niin sä et pääse siitä asiasta yli, vaan kaikki aika menee siihen pakkoajatuksen tuomaan pakkotoimintoon, jota sitten teet koko ajan.

Kohti osatyökykyä ja itsensä hyväksyntää

– Tämä hyväksytään, että mulle on käynyt näin ja on asioita joihin en voi itse loputtomiin vaikuttaa. Se toi kyllä sellaista helpotusta ja toisaalta hyväksynyt sen, että tämä on osa mua. Tää on mun tilanteen niin tää on ihan yhtä hyvä kuin kenen muun tahansa.