Ylellä alettiin jakaa ensimmäisiä irtisanomisilmoituksia – väki suri mustiin pukeutumalla

Irtisanomiset jatkuvat pitkälle maaliskuun jälkipuoliskolle, kertoo ohjelmatyöntekijöiden puheenjohtaja.

Ylen henkilöstöä oli pukeutunut surun merkiksi mustiin, kun yhtiössä alettiin torstaina jakaa ensimmäisiä irtisanomisilmoituksia.

Yle kertoi tammikuussa muutosneuvottelujen päätteeksi, että yhtiön henkilöstömäärä vähenee 309:llä, josta irtisanomisia on 156.

Henkilöstö vähenee säästökierrosten aikana yli 500:lla, kun mukaan lasketaan myös määräaikaiset työntekijät, sanoo Ylen ohjelmatyöntekijöiden puheenjohtaja Antti Laakso.

Irtisanomiset jatkuvat hänen mukaansa pitkälle maaliskuun jälkipuoliskolle. Ylellä on toimituksia ympäri Suomen, ja irtisanomisista halutaan kertoa kasvokkain.

– Totta kai me haluamme, että asia hoidetaan fiksusti, ja ymmärrämme maantieteen haasteet. Samalla me olemme huolissamme jäsenistömme jaksamisesta. Tämä on todella raskasta aikaa, Laakso sanoo STT:lle.

Laakson tietojen mukaan irtisanomiset aloitetaan ensimmäisenä muun muassa taloudesta ja tekniikasta. Journalistiliiton jäsenten osalta irtisanomiset alkaisivat ensi viikolla.

Muutosneuvottelujen piirissä oli yhteensä noin 1 800 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevaa työntekijää.

Seuraava neuvottelukierros on Laakson mukaan odotettavissa jo keväällä.

Ylestä ei torstaina haluttu kommentoida tilannetta.

– Käymme tarvittavat keskustelut sisäisesti henkilöstön kanssa, viestinnästä vastattiin STT:lle.

Toiveissa työ- ja toimintarauha

Laakson mukaan säästöohjelma on ollut Ylelle kovempi isku kuin mitä parlamentaarista päätöstä tekemässä olleet kansanedustajat ymmärsivätkään.

– Toivon, että kun nämä leikkauskierrokset on kokonaisuudessaan käyty läpi, niin Yleisradio saa työ- ja toimintarauhan.

Muutosneuvottelut olivat osa Ylen säästöohjelmaa, josta sovittiin parlamentaarisessa työryhmässä syyskuussa. Eduskuntapuolueet sopivat tuolloin, että Yle säästää vuosina 2025–2027 yhteensä 66 miljoonaa euroa.

Työntekijäpuoli edellytti muutosneuvotteluissa, että säästöjä etsitään joka puolelta ja solidaarisesti. Säästötoimiin kuuluukin myös tulos- ja kannustinpalkkioiden jäädyttäminen.

– Toki tulos- ja kannustinpalkkioista säästäminen on väliaikaista säästöä ja irtisanomiset ovat pysyvää säästöä. Mutta kaikki löydetyt säästöt ovat olleet tärkeitä siinä, kun on pyritty painamaan irtisanomislukemaa alemmas, Laakso sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että johtoryhmä myös luopuu käytössään olleesta edustusautosta kuljettajineen ensi elokuussa.

Ylen rahoitukseen ei tehdä lakisääteistä indeksitarkistusta vuosina 2025–2027, mikä tarkoittaa noin 47 miljoonan euron rahoitusleikkausta. Lisäksi Ylen maksama arvonlisävero nousee vuoden 2026 alussa kymmenestä prosentista 14 prosenttiin.