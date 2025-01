160 vuotta toiminut Takon tehdas uhataan sulkea – yli 200 työpaikkaa vaarassa

Muutosneuvotteluissa uhattuna on yhteensä 215 työpaikkaa.

Metsä Board suunnittelee sulkevansa Takon kartonkitehtaan Tampereella ja tehostavansa toimintaa Kyron kartonkitehtaalla pitkään jatkuneen heikon kannattavuuden vuoksi. Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut molemmilla tehtailla.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 360 ihmistä, ja neuvottelut voivat johtaa enintään 215 henkilön vähennyksiin.

Takon kartonkitehdas sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa ja Kyron tehdas Hämeenkyrössä Pirkanmaalla. Jos suunnitelma toteutuu, Takon tehtaan tuotanto päättyisi tämän vuoden aikana.

Kyron tehtaan kohdalla tavoitellaan parempaa kannattavuutta. Mahdolliset päätökset tehtaan sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä tehdään vasta muutosneuvottelujen päättymisen jälkeen.

Metsä Boardin mukaan sekä Takon että Kyron tehtaiden taivekartonkituotanto on markkinatilanteen vuoksi jäänyt selvästi kapasiteettitasoa alhaisemmaksi. Tehtailla on jouduttu lomauttamaan henkilöstöä ja molempien tehtaiden toiminta on yhtiön mukaan jäänyt tappiolliseksi parin viime vuoden ajan.

Takon tehdas sai alkunsa 1865

Takon kartonkitehtaan kehittämistä rajoittaa sen poikkeuksellinen sijainti keskellä Tampereen kaupunkia. Tehtaalla on kaksi taivekartonkikonetta, joiden vuosittaiset tuotantokapasiteetit ovat 70 000 ja 140 000 tonnia. Tämä vastaa noin 13:a prosenttia yhtiön nykyisestä noin 1,6 miljoonan tonnin taivekartongin vuosituotantokapasiteetista.

Tehtaan sulkeminen ei vaikuttaisi asiakastoimituksiin, sillä Metsä Boardin taivekartongin kokonaistuotanto riittäisi vastaamaan nykyiseen kysyntään.

Kartonkitehdas sijaitsee tontilla, jolla puuta alettiin jalostaa jo vuonna 1865.

Metsä Boardin toimitusjohtajan Mika Joukion mukaan toimenpiteet olisivat toteutuessaan yhtiölle hyvin raskaita.

– Työntekijämme Pirkanmaan tehtailla ovat erittäin ammattitaitoisia ja ovat joustaneet paljon viime vuosien vaikeassa markkinatilanteessa. Meidän on kuitenkin pohdittava vaihtoehtoja kilpailukykymme ja kannattavuutemme parantamiseksi. Meillä on tällä hetkellä käynnissä ja suunnitteilla useita tehtaidemme ja tuotteidemme kilpailukykyä parantavia investointeja, jotka vaativat meiltä lähivuosina pääomia ja vahvaa taloudellista asemaa, Joukio sanoi tiedotteessa.