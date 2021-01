Karoliina paloi loppuun 27-vuotiaana – uupumus vei muistin ja nosti rakkulat sormiin: "Enää ei tarvitse olla koko ajan pala kurkussa"

Opiskelu, työ ja aktiivinen elämä. Pyhä kolminaisuus, jonka edessä moni on joutunut polvistumaan. Niin myös oululainen graafikko ja Finnish Nightmares -sarjakuvista tuttu taiteilija Karoliina Korhonen.

Aviopuolison sanat ravistelivat

"Olet tehnyt tämän miljoona kertaa, miten et muista tätä?"

"Työ ei enää määrittele minua ihmisenä"

– Jos nauttii siitä mitä tekee, työ itsessään ei uuvuta. Ne on ne työn ympärillä olevat asiat, jotka aikaansaavat uupumuksen.

Korhonen on nyt 31-vuotias. Hän havahtui työuupumukseensa neljä vuotta sitten 27-vuotiaana. Korhonen on iloinen, että päätti vaihtaa työpaikkaa ajoissa. Hän pelkää, että moni huomaa työuupumuksensa liian myöhään.

– Kun kuolen, niin kukaan ei tule haudalle kiittelemään, että teitpä paljon töitä. Se on varmaan viimeinen asia, minkä ihmiset minusta muistaa.

Kaikissa ikäluokissa esiintyy työuupumusta

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen työntekijä on kokenut työuupumusta. Nyt tekeillä on uusi tutkimus, joiden tuloksien on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana.