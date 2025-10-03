Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Alaskassa palkittiin vuoden lihavin karhu
Vuonna 2014 perustettu Lihavimman karhun kilpailu on kerännyt hurjan suosion viime vuosina ympäri maailmaa. Äänestää saa muualtakin kuin Yhdysvalloista. Tarkoituksena on kerätä varoja kansallispuistolle ja lisätä mielenkiintoa karhuja ja muuta luontoa kohtaan.Katmai National Park & Preserve
Karhu 32 eli Chunk kruunattiin yleisöäänestyksellä Alaskan Katmain kansallispuiston lihavimmaksi karhuksi osana vuosittaista Fat Bear Week -kilpailua.
Valtava lottovoitto osui pikkukylään – 10 prosentista asukkaita tuli hetkessä miljonäärejä
50 miljoonan dollarin lottovoiton osuminen kanadalaiseen pikkukylään teki joukosta sen asukkaista miljonäärejä.
Jääkarhut valtasivat hylätyn sääaseman kodikseen
Venäjän Kaukoidässä sijaitsee autiosaari, jonka joukko arktisia karhuja on ottanut omakseen.
Prahassa syntyi neljä vesisian poikasta
0:42Prahan eläintarhassa todistettiin onnellista perhetapahtumaa, kun maailman suurimpana jyrsijänä tunnettu vesisika sai neljä poikasta. Katso videolta, miltä poikaset näyttävät!
Opettaja Oskari lopetti kiusaamisen nerokkaalla tavalla
Oskari Siitari kertoi Tiktokissa, miten turvallisen ryhmän kartta ja uudet roolit luokassa lopettivat kiusaamisen.
Mitä tapahtui, kun toimittaja kohtasi robottikoiran?
0:46Apua, totesi toimittaja Sanna Ketola, kun hän näki ensimmäistä kertaa robottikoiran Kiasma-teatterissa Helsingissä. Katso videolta, mitä tapahtui!
Pariisissa syntyi kirahvinpoikanen
0:36Pariisin eläintarhassa syntyi ensimmäinen kirahvinpoikanen kuuteen vuoteen. Katso video!
Hulvaton video! Kepposteleva Seppo-vuohi järjesti show’n kesken kuvausten: "Vuoden isä"
Tihutöitä harrastava Seppo-vuohi kakkaa sopimattomiin paikkoihin ja opettaa muut maatilan eläimet, omat kilinsä mukaan lukien, huonoille tavoille.
Mykistäviä revontulia
0:29Katso videolta MTV:n lukijoiden parhaat otokset!
