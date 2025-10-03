Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Vuonna 2014 perustettu Lihavimman karhun kilpailu on kerännyt hurjan suosion viime vuosina ympäri maailmaa. Äänestää saa muualtakin kuin Yhdysvalloista. Tarkoituksena on kerätä varoja kansallispuistolle ja lisätä mielenkiintoa karhuja ja muuta luontoa kohtaan.Katmai National Park & Preserve

Karhu 32 eli Chunk kruunattiin yleisöäänestyksellä Alaskan Katmain kansallispuiston lihavimmaksi karhuksi osana vuosittaista Fat Bear Week -kilpailua.

50 miljoonan dollarin lottovoiton osuminen kanadalaiseen pikkukylään teki joukosta sen asukkaista miljonäärejä.

Venäjän Kaukoidässä sijaitsee autiosaari, jonka joukko arktisia karhuja on ottanut omakseen.

0:42 Prahan eläintarhassa todistettiin onnellista perhetapahtumaa, kun maailman suurimpana jyrsijänä tunnettu vesisika sai neljä poikasta. Katso videolta, miltä poikaset näyttävät!

Oskari Siitari kertoi Tiktokissa, miten turvallisen ryhmän kartta ja uudet roolit luokassa lopettivat kiusaamisen.

0:46 Apua, totesi toimittaja Sanna Ketola, kun hän näki ensimmäistä kertaa robottikoiran Kiasma-teatterissa Helsingissä. Katso videolta, mitä tapahtui!

0:36 Pariisin eläintarhassa syntyi ensimmäinen kirahvinpoikanen kuuteen vuoteen. Katso video!

Tihutöitä harrastava Seppo-vuohi kakkaa sopimattomiin paikkoihin ja opettaa muut maatilan eläimet, omat kilinsä mukaan lukien, huonoille tavoille.

0:29 Katso videolta MTV:n lukijoiden parhaat otokset!

Outin lapset bongasivat tv:stä "täykyn jäbän" äidilleen – Outi katsoi maajussi-Villen esittelyvideon ja hämmästyi

Sara ja Mikko Parikan vauva syntyi!

