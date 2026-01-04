– Olin yksin matkalla Turkista adoptoimani rescue-kissa Nuggetsin kanssa. Se oli mukanani matkustamossa. Nousussa kone tärisi normaalia enemmän, ja yhdessä vaiheessa se tuntui kallistuvan tosi rajusti vasemmalle puolelle, Görsoy kertoo MTV Uutisille.
– Se oli varmasti ihan normaalia ja odotettavaa, mutta en ollut itse osannut sellaista odottaa.
Hän kertoo alkaneensa hyperventiloida eli hengittää kiivaasti.
– Päästin varmaan vahingossa myös kirkaisun, kun kone vajosi nopeasti alaspäin. Sitten aloin nyyhkyttää ja itkeä ihan hillittömästi.
Yllättäen avuksi tuli kaksi tuntematonta matkustajaa.
Ensin toisella puolella käytävää istuva vanhempi nainen otti Görsoytä kädestä ja alkoi rauhoitella häntä.
Kun Görsoyn vieressä ikkunan puolella istuva mies huomasi naisen eleen, hänkin tarttui Görsoytä kädestä. Mies oli matkalla puolisonsa kanssa.
– He pitivät minua kädestä 5–10 minuuttia, kunnes vähitellen onnistuin hengittelemisen kautta kerättyä itseni. Heidän ansiostaan sain paniikkikohtauksen rauhoitettua ja selvisin loppumatkasta, Görsoy kirjoittaa Facebookissa.
Görsoy lentää paljon, koska hän tekee töitä niin Suomessa kuin Turkin Alanyassakin, jossa hän tällä hetkellä asuu.
Seuraava lento jännittää ehkä vähän tavallista enemmän, hän myöntää.
– Olen pari kertaa aiemmin saanut lentokoneessa samantyyppisen paniikkikohtauksen. Yritän yleensä tarkkailla lentohenkilökuntaa. Jos he näyttävät rauhallisilta ja siltä, ettei ole mitään hätää, se helpottaa myös itseä. Valitettavasti nyt nousussa ei käytävillä ollut ketään henkilökuntaan kuuluvaa.
– Seuraavalla kerralla voin toivottavasti matkustaa jonkun kanssa, ettei tarvitsisi olla yksin. Toisaalta lauantainen kokemus herätti luottamusta siihen, että ihmiset voivat olla tukena, vaikka eivät tuntisikaan. Oli suuri onni, että kohdalleni sattuivat nyt juuri tuollaiset ihmiset.
