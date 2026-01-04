Melis Görsoy kiittää Facebook-päivityksessään kahta tuntematonta ihmistä arvokkaasta tuesta lentomatkalla Turkkiin.

Melis Görsoy oli lähdössä viikko sitten lauantaina Finnairin iltakoneella Helsingistä Alanyaan Turkkiin, kun kone alkoi heilua.

Länsi- ja Pohjois-Suomea oli päivän ja illan aikana riepottanut voimakas Hannes-myrsky, ja myös Helsingissä tuuli oli yltynyt myrskyisäksi.

Görsoy istui käytäväpaikalla ja pelkäsi.

– Olin yksin matkalla Turkista adoptoimani rescue-kissa Nuggetsin kanssa. Se oli mukanani matkustamossa. Nousussa kone tärisi normaalia enemmän, ja yhdessä vaiheessa se tuntui kallistuvan tosi rajusti vasemmalle puolelle, Görsoy kertoo MTV Uutisille.

– Se oli varmasti ihan normaalia ja odotettavaa, mutta en ollut itse osannut sellaista odottaa.

Hän kertoo alkaneensa hyperventiloida eli hengittää kiivaasti.