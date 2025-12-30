Vuodenvaihdos saa katsomaan taaksepäin. Selvitimme, mitä ihmisille jäi mieleen vuodesta 2025.

Helsinkiläisessä kauppakeskuksessa on vuodenvaihdoksen tunnelmaa. MTV Uutiset kysyi kansalaisilta hyviä muistoja vuodesta 2025.

– Menneenä vuonna minusta tuli isoisä, eli tyttäreni sai lapsen, Tommi Forsman kertoo.

Miika Haagilla vuodesta on jäänyt mieleen uusi opiskelupaikka.

– Aloitin teknisen suunnittelun opiskelun ja se on mennyt tosi hyvin, niin siitä olen ylpeä ja iloinen.

Katso kaikki vastaukset videolta! Ihmiset kertoivat myös uudenvuodenlupauksistaan – tulevista ja menneistä.