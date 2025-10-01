Alaskassa on jälleen valittu vuoden lihavin karhu.

Karhu 32 eli Chunk kruunattiin yleisöäänestyksellä Alaskan Katmain kansallispuiston lihavimmaksi karhuksi tiistaina osana vuosittaista Fat Bear Week -kilpailua.

Lopullisen ääntenlaskennan mukaan Chunk sai 96 350 ääntä ja päihitti karhun numero 856, joka sai 63 725 ääntä.

Katmain kansallispuiston ohjelmapäällikkö Matt Johnsonin mukaan Chunk saavutti voiton vakavista vammoista huolimatta.

Chunk mursi leukansa kesäkuussa, todennäköisesti tappelussa toisen karhun kanssa. Se ei ole kuitenkaan estänyt Chunkia mässyttämästä lohia ja keräämästä kunnioitettavaa rasvakerrosta.

Karhut voivat kasvattaa ruumiinpainoaan jopa 25 prosenttia valmistautuessaan talvihorrokseen. Chunkia ei ole laitettu vaa’alle, mutta sen arvioidaan painavan tällä hetkellä ainakin yli 540 kiloa.

Kansallispuiston ohjelmajohtajan Matt Johnsonin mukaan tämänvuotinen voittaja sopeutui kalastamaan ruokaa leukavammastaan huolimatta ja "luotti pelkkään kokoonsa ja kokemukseensa dominoidakseen".

– Ihmiset pelkäsivät hänen kuolevan, mutta hän on edelleen niin lihava. On ihmeellistä, että hän pystyi voittamaan mestaruuden tuollaisen vamman kanssa.

Vuonna 2014 perustettu Lihavimman karhun kilpailu on kerännyt hurjan suosion viime vuosina ympäri maailmaa. Äänestää saa muualtakin kuin Yhdysvalloista. Tarkoituksena on kerätä varoja kansallispuistolle ja lisätä mielenkiintoa karhuja ja muuta luontoa kohtaan.