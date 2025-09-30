50 miljoonan dollarin lottovoiton osuminen kanadalaiseen pikkukylään teki joukosta sen asukkaista miljonäärejä. "Olen kikattanut siitä lähtien", yksi voittajista kuvaa tunnelmiaan.
Eräänä syyskuun aamuna quebeciläiset Della Spingle ja hänen miehensä Chesley Griffin saivat puhelun, joka muutti heidän elämänsä, kertoo Kanadan yleisradioyhtiö CBC.
Langan toisessa päässä oli heidän kauppansa kassatyöntekijä, joka oli juuri avaamassa pariskunnan sekatavarakauppaa pienessä St-Paul’s Riverin kylässä Quebecissä.
Työntekijä kertoi, että Spingle oli yksi 14 ihmisestä, jotka olivat voittaneet Quebecin Lotto Maxin 50 miljoonan dollarin, eli noin 30 miljoonan euron, jättipotin – ja että voittoarpa oli ostettu heidän kaupastaan, CBC raportoi.
Onni potkaisi 20 vuoden lottoamisen jälkeen
Noin 150 asukkaan kalastajakylässä joukko ihmisiä oli ostanut lottokupongin yhdessä lähes 20 vuoden ajan.
Nyt voitto teki noin kymmenestä prosentista kyläläisistä monimiljonäärejä.
– Voitimme 3,5 miljoonaa. Olen kikattanut siitä lähtien, Spingle kertoi CBC:n haastattelussa.
Yksi voittaja rakentaa aurinkohuoneen
Koska Chesley Griffin omistaa kaupan, josta voittoarpa ostettiin, hän sai lisäksi prosentin voitosta, eli 500 000 dollaria.
Griffin kertoi CBC:lle harkitsevansa nyt varhaista eläkkeelle jäämistä.
74-vuotias Loretta Griffin arveli voiton mahdollistavan eläkkeelle jäämisen kalatehtaalta, jossa hän on työskennellyt lattiatyöntekijänä 30 vuotta.
Hän aikoo myös auttaa perhettään osuudellaan. Poika toivoo uutta lava-autoa ja tytär uutta makuuhuoneen kalustusta.
Maud Griffin O’Brien puolestaan aikoo rakentaa aurinkohuoneen.
St-Paul’s River sijaitsee Bonne-Espérancen kunnassa noin 60 kilometriä Newfoundlandin ja Labradorin rajasta länteen.
Bonne-Espérancen pormestari Dale Roberts-Keats toivoi koko yhteisön hyötyvän isosta lottovoitosta esimerkiksi rakentamisen tai uusien kotien muodossa.