Floridalaispuistoon kerääntyi liki 700 manaattia uudenvuodenpäivänä.
Sadat manaatit hakeutuivat köllöttelemään puiston reunaan lämpöisempään veteen Floridassa Yhdysvalloissa, kun kylmä rintama viilensi vesiä ja sai lämpömittarit näyttämään paikoin jopa pakkaslukemia.
Blue Spring State Park -puisto kertoo toivottaneensa tervetulleeksi yhteensä 697 manaattia uudenvuodenpäivänä.
– Kaunis tapa aloittaa vuosi 2026. Toivotamme kaikille rauhallista ja toiveikasta vuotta, sen Instagram-tilillä kirjoitetaan.
Jutun alussa olevalta videolta voit katsoa, miten manaatit ovat kerääntyneet vieri viereen nauttimaan puiston lämpöisemmästä vedestä.
Lempeä jättiläinen
Manaatti on suuri, hieman mursua muistuttava merinisäkäs, joka voi kasvaa jopa 3,5 metrin pituiseksi ja 500 kilon painoiseksi, kertoo Lontoon luonnontieteellinen museo sivuillaan.
Manaatit ovat vesieläimiä, mutta niiden täytyy nousta pintaan hengittämään. Hereillä ollessaan ne käyvät pinnalla yleensä 2–4 minuutin välein, mutta voivat pidättää hengitystä paljon pidempään.
Museon mukaan manaatti on lempeä eläin, jonka erikoisuuksia ovat muun muassa säännöllisesti uusiutuvat hampaat.