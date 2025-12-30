Lupausten tekeminen uudelle vuodelle on monilla perinne, mutta jotkut jättävät lupaukset sikseen. Katso kansalaisten lupaukset videolta!
MTV Uutiset kävi kysymässä kansalaisilta, mitä uudenvuodenlupauksia he ovat tekemässä ja mitkä ovat jääneet mieleen menneiltä vuosilta.
– Ei uutta kissaa ensi vuonna, lupaa Erika Rissanen naurahtaen.
– Uusimmasta kissasta on vähän ollut harmia. Minulla on nyt kolme kissaa, Rissanen jatkaa.
Miika Haag kertoo jatkavansa elämäntapamuutosta. Hän kertoo laihtuneensa kahdessa vuodessa 60 kiloa.
– Vielä on kymmenisen kiloa, minkä haluaisin tiputtaa. 2025 alkuvuodesta oli jo lähtenyt 60 kiloa, mutta sitten kehitys vähän jumittui.