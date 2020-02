"Osa ystävistä tuomitsi minut hylkääjä-äidiksi" – suomalaisvanhemmat kertovat, millaisissa tilanteissa he ovat jättäneet pieniä lapsiaan yksin ilman valvontaa

Itkuhälytin veneessä

Hylkääjä-äidin leima

Turhaa pukemista

Nykyään lapsi on 2,5-vuotias. Käytän koiran iltalenkillä lapsen mentyä nukkumaan. Kävelemme korttelin ympäri, ja lapsi nukkuu sen ajan yläkerrassa. Portaiden portti on kiinni, joten hän ei edes pääse alakertaan. Lenkkimme kestää viisi minuuttia eikä lapsi ole koskaan herännyt sen aikana.

Luottoa lapsiin

Kun nuorempi on ollut noin 2-vuotias ja isompi 6–7-vuotias, ovat he jääneet kaksin juuri tällaisten lenkkien ajaksi, muutaman kerran jopa kauppareissun. Tosin kauppa on tien toisella puolella ja haettavana yksi maito. Pieni epävarmuus on noissa hetkissä, mutta ei pelkoa, sillä luotan molempiin lapsiini.