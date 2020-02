Mitä tapahtui helsinkiläisasunnossa? Myöhään illalla yksin jätetyt pikkulapset ilmoittivat tulipalosta – "Lapsen toimintakyky voi jäädä hätääntymisen alle"

"Huolestuttava tapaus"

– Ajattelin ensin, että kylläpä ovat melko pienet lapset olleet kotona poikkeavaan aikaan keskenään ilman aikuista. Sitten on tullut tilanne, että he ovat hätääntyneet ja ilmoittaneet tulipalosta, Pitkänen kertoo.

Tuli voi lamaannuttaa lapsen

– Jos lapsi hätääntyy, kuten esillä olleessa tapauksessa on käynyt, lapsen toimintakyky voi jäädä hätääntymisen alle. Lapsi ei osaakaan toimia rationaalisesti, ei osaa soittaa apua, eikä pysty auttamaan itseään.

Pitkäsen mukaan pelon ja turvattomuuden kokemus on niin ikään vakava riski.

– Jos lapsi kokee turvattomuutta tai pelkoa, se on vahingollista siinä tilanteessa. Lapsi tarvitsisi vanhemman rinnalleen säätelemään syntynyttä tunnetta ja käsittelemään sitä.

Tapausten tutkiminen äärimmäisen tärkeää

Pitkäsen mukaan on äärimmäisen tärkeää, että helsinkiläisasunnon kaltaisia tapauksia tutkitaan ja niistä tehdään lastensuojeluilmoitus.

– Lastensuojeluilmoituksen tarkoitus on kartoittaa, onko tilanteesta ollut lapselle vaaraa ja jos on, miten sellainen tilanne on päässyt syntymään. Lähdetään tutkimaan ja järjestämään mahdollisia tukitoimia perheeseen, että jatkossa ei näin käy, Pitkänen selittää.