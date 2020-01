Merjan lapsuus alkoholistiperheessä oli painajaista – känninen isä pakotti ajamaan autoa, saunan lauteilla pulputti kiljusammio: "Koulussa olin zombi"

Perälän vanhemmat olivat pari loppuun saakka, vaikka he muuttivatkin erilleen noin 10 vuotta sitten. "Asumusero oli äitini pelastus", Perälä sanoo.

Perälän vanhemmat olivat pari loppuun saakka, vaikka he muuttivatkin erilleen noin 10 vuotta sitten. "Asumusero oli äitini pelastus", Perälä sanoo.

Kissalle ruokaa

– Ensimmäisen blogikirjoituksen julkaiseminen oli vapauttava, erittäin hyvä tunne. Samalla sain selitettyä ihmisille, miksi olen ollut sellainen kuin olin ja mitä on tapahtunut.

Sosiaalityöntekijän itkupuhelu



Perälä on blogiteksteissään kertonut perheensä synkimmistä salaisuuksista, kuten isänsä seksiaddiktiosta, äitinsä kaltoinkohtelusta, törkyisen juoppokodin vaaratilanteista ja omista pakko-oireistaan.

Ohessa hän on julkaissut kuvia lapsuudenkodistaan. Lapsena hän otti kuvia perheen punaisella kameralla – aina, kun se ei ollut panttilainaamon hyllyllä.

Perälä on myös hankkinut perheensä vuosientakaiset sosiaalihuollon asiakirjat ja pohtinut ankarasti, miksei häntä otettu huostaan karmivien olosuhteiden keskeltä. Isä oli tunnettu väkivaltaisuudestaan ja uhkaili myös sosiaalityöntekijöitä.

Kerran tytär julkaisi isän kuvan kirjoituksensa yhteydessä. Sen seurauksena eräs sosiaalityöntekijöistä tunnisti, kenestä on kyse. Perälä sai itkuisen anteeksipyyntöpuhelun.

– Toisaalta ymmärsin sosiaalityöntekijää, mutta koin myös vihaa. Sosiaalihuollon kanssa samassa rakennuksessa sijaitsi poliisiasema. On se nyt ihme, jos ei yhtä miestä olisi siellä saatu kuriin ja yhtä mukulaa pois vanhemmiltaan!

Katkeruus kaihertaa



Valtaosa lähipiiristä on suhtautunut alkoholistin tyttären avautumisiin kannustavasti tai neutraalisti. Vaikka vaikeiden vuosien aikana osa sukulaisista olikin pienen tytön turvana, ei monikaan ole tiennyt totuutta kodin tapahtumista.

Nykyisin Perälän välit äitiinsä ovat ristiriitaiset. Hän on pyytänyt, ettei tytär julkaise hänen kasvokuviaan.

– Olemme suht läheisiä, mutta välillämme kaihertaa jokin. Kai se on katkeruus. Äiti olisi osaltaan voinut estää sen, mitä minä jouduin kokemaan. Toisaalta hänelläkin oli omat lapsuustraumansa ja läheisriippuvaisuutensa, jonka vuoksi kierrettä oli vaikea katkaista. Pahinta oli seurata voimattomana vierestä, kun äitiä pahoinpideltiin. Mitkään sanat tai teot eivät auttaneet.

Hän on saanut huomata, kuinka moni lapsuudessa opittu selviytymistaktiikka on ujuttanut lonkeronsa aikuisuuteen saakka.

Oman trauman taakse ei hänen mielestään kannata koskaan piiloutua. Jokaisella on valta määritellä, paljonko ikävien kokemusten antaa määritellä elämäänsä ja voiko sen pyrkiä muuttamaan onnellisemmaksi.

Terveiset teini-minälle

Varttuminen kosteassa kodissa on koulinut perheenäidistä tehokkaan organisaattorin, jonka on vaikea jakaa vastuuta muille. Kaikki langat on pidettävä omissa käsissä, jotta kontrollin tunne säilyy.