Miksi isät eivät jää useammin perhevapaille? ”Äidillä on varaa jäädä muutaman sadan euron kotihoidontuelle, mutta isällä ei ole varaa jäädä ansiosidonnaiselle”

– Meille oli alusta asti tosi selvää, että jaamme vanhemmuutta tasa-arvoisesti. Ajattelen, että kyse on kaikkien vanhempien oikeudesta lapseensa, kertoo Teikari.

– Viihdyn tosi hyvin. Tässä on päässyt tekemään kaikenlaista. Käymme ulkona paljon, otamme yhdessä päikkäreitä ja näemme ystäviä ja sukulaisia.

Toivonen on kotona huhtikuuhun eli 4,5 kuukautta.

– Tämä on todellakin etuoikeus ja mahdollisuus, toteaa tuorehko isä.

”Melkein kaikki isät voisivat kyllä lisätä vapaiden käyttöä”

Toivonen on enemmän poikkeus kuin sääntö.

– Kyllä tämä on enemmän asennepuolen kysymys. Tämä on monta kertaa mallinnettu, että monesti talous ei ole esteenä – sitä vain käytetään perusteena siihen, että kuinka ne vapaat käytetään. Että äidillä on varaa jäädä muutaman sadan euron kotihoidontuelle, mutta isällä ei ole varaa jäädä ansiosidonnaiselle vapaalle, ihmettelee Siika-aho.