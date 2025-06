Hallituksen lupaama pallo tulee äitiyspakkaukseen ensi vuonna – tällainen se on

Eläin- ja hedelmäkuvioinen pehmopallo on tulossa vuoden 2026 äitiyspakkauksiin. Kangaspintaisella pallolla vauva voi harjoitella esimerkiksi tarttumista.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen lupaama pallo saadaan äitiyspakkaukseen ensi vuonna. Äitiyspakkauksiin on tulossa suomalaisen Toyrock Groupin maahantuoma Eläimet ja hedelmät -niminen pehmopallo, vahvistetaan Kelasta STT:lle.

Valittu pallo on kangaspintainen ja pehmeä, ja siinä on kirkkaita värejä ja eläinten ja hedelmien kuvia. Pallo on halkaisijaltaan noin 10 senttimetriä. Siinä ei ole sisällä mitään erityistä, esimerkiksi ääntä tuottavaa helistintä, vaan kyse on aivan tavallisesta pehmopallosta.

Palloa valmistetaan yhdysvaltalaisen leluvalmistajan Fisher-Pricen lisenssillä Kiinassa. Yhden pallon hinta on noin kaksi euroa. STT ei saanut julkaistavaksi kuvaa pallosta, sillä Kela haluaa julkistaa koko vuoden 2026 pakkauksen sisällön itse vasta ensi vuonna.

Aiemmin on arvuuteltu, tuleeko äitiyspakkaukseen esimerkiksi jonkin tietyn urheilulajin pallo. Näin ei siis ole käymässä, vaan pakkaukseen tulee nimenomaan vauvalle sopiva pallo.

Pienelle vauvalle riittää pallossa katseltavaa, sanoo markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Heidi Virrasoja-Prami Toyrockista STT:lle. Pallolla voi myös kangaspinnan ansiosta harjoitella tarttumista.

– Pallon hienoushan on, että se on todella pitkäikäinen lelu, Virrasoja-Prami kehuu.

– Kun sen kanssa on tultu tutuksi, sitä voi heittää, vierittää tai leikkiä yhdessä sisarusten kanssa. Ja kun pallo lähtee vierimään vauvalta, tietyssä vaiheessa se houkuttelee myös lähtemään liikkumaan sen perään.

Hän sanoo, että pallo on leluna klassikkojen klassikko, ja pitää sitä hyvänä valintana äitiyspakkaukseen.

Pakkaukseen pääseminen kunnia-asia

Pallo voitti Kelan järjestämän kilpailutuksen. STT:n saaman asiakirjan mukaan Kela arvioi, että tuote on erittäin laadukas ja siinä on selkeät kiinnostavat kuviot sekä hyvin toteutetut saumarakenteet. Myös muut kilpailutukseen osallistuneet pallot olisi valmistettu Kiinassa. Viidestä tarjotusta pallomallista kolme oli Toyrockin.

Virrasoja-Prami sanoo, että yrityksessä ollaan iloisia ja ylpeitä voitosta, sillä äitiyspakkaus on ikoninen suomalainen ilmiö. Tilausmäärä ei ole yhtiölle erityisen suuri, vaan pakkaukseen pääsemisellä on pikemminkin symbolista arvoa. Pakkaukseen pääsemiseen on Kelalla tiukka seula ja tarkat kriteerit, Virrasoja-Prami sanoo.

– Se on tietyllä tavalla kunnia-asia.

Toyrock Group on suomalainen, vuonna 2014 perustettu yritys, joka maahantuo ja tukkumyy leluja, ilmapalloja ja juhlatarvikkeita. Yrityksellä on myös vähittäiskauppatoimintaa.

Kela on hankkimassa palloja noin 30 000 äitiyspakkaukseen. Se kertoi aiemmin, että tuotteiden hankinnassa painotetaan laatua niin, että pisteytyksessä hinnan painoarvo on 20 prosenttia ja laadun 80 prosenttia. Laatukriteereissä arvioidaan tuotteen toiminnallisuutta, materiaalin ja toteutuksen laatua, innovatiivisuutta ja muunneltavuutta sekä luomupuuvillan käyttöä.

Kela toivoi saavansa pakkaukseen pallon, joka tukee vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta ja innostaa heitä liikkumaan.

Lue myös: Tässä on äitiyspakkauksen sisältö tänä vuonna

Hallitusohjelman kirjaus toteen

Pallon sisällyttäminen äitiyspakkaukseen kirjattiin hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmaan vuonna 2023.

– Tuetaan perheiden liikunnan edistämistä. Sisällytetään pallo äitiyspakkaukseen ja lisätään neuvoloihin perheliikuntaneuvontaa, kirjaus kuului.

Ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Muita kirjattuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi kuntien kannustaminen kehittämään päiväkotien ja koulujen pihoja monipuolisiksi lähiliikuntapaikoiksi sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman päivittäminen.

Pallon lisäämisestä äitiyspakkaukseen olivat puhuneet jo ennen hallitusneuvotteluja ainakin kokoomuslainen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sekä kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. He ovat molemmat taustaltaan olympiaurheilijoita.

Äitiyspakkauksen arvo on 170 euroa, jonka perhe voi valita myös rahallisena avustuksena. Viime vuonna kaikista saajista 62 prosenttia ja ensisynnyttäjistä 86 prosenttia valitsi pakkauksen.