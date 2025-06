Radiojuontaja Juho Keskitalo ja kumppani: Vauva tulossa!

Juho Keskitalo kertoo vauvauutisesta Instagramissa.

Radio Suomipopin iltapäivää luotsaava juontaja Juho Keskitalo ja hänen kumppaninsa Emilia odottavat perheenlisäystä. Keskitalo kertoo vauvauutisesta Instagramissa, jonne hän on jakanut ultraäänikuvan.

– Tässä on syy, miksi aioin olla lähtemättä Selviytyjiin, mutta syksyllä me nyt sitten katsotaankin sitä kolmistaan, Keskitalo kirjoittaa Instagramissa.



– Emppu vakuutti, että voin lähteä, kun molemmilla asuu perhettä meidän kotikaupungissa ja tukiverkostot on tosi hyvät. Sinänsähän lähtemisestä tuli sitten entistä vaikeempaa ja ikävästä isompaa, mutta jollain tavalla varsinainen kisa kuitenkin helpottui: Tiesin, että tuli pelissä miten vaikea tilanne tahansa, voin aina muistuttaa itseäni siitä, että oikeassa elämässä olen jo voittanut, hän jatkaa tekstiään.

Julkaisun kommenttikenttä on täyttynyt onnentoivotuksista.

– Onnea! Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmaa juontava Juuso Mäkilähde kommentoi.

– Wautsi!! Paljon onnea koko perheelle, juontaja ja vuoden 2021 Miss Suomi Essi Unkuri toivottaa.

– Onnea niin paljon!! näyttelijä Tuuli Mattila kirjoittaa.

Keskitalo on mukana tulevana syksynä esitettävällä Selviytyjät Suomi -kaudella. Hänen parinaan kilpailussa nähdään hänen ystävänsä Tiina Käpylä.