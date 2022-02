Miten parisuhteen haluttomampi osapuoli kokee seksistä kieltäytymisensä? Raati vastaa: "Hän saa hakea seksiä muualta..."

Näin raati vastasi

"Kärsii varmasti, mutta jos en halua, niin mitäs teet. Joskus suostun hänen takiaan. Hän saa hakea seksiä muualta. Olisi törkeää kieltää se häneltä, jos en itse halua/voi seksiä puolisolleni antaa. Lelut ovat ok, mutta eivät pitkäaikainen ratkaisu." – Mies, 50, parisuhteessa

"On vaikea määritellä, mikä määrä seksiä on tarpeeksi, ja kumman halut/haluttomuus on oikeutetumpaa. Suurikaan määrä seksiä ei pelasta uskottomuudelta, jos nälkä kasvaa syödessä, eikä mikään määrä seksiä ole tarpeeksi."

– Nainen, 29, naimisissa