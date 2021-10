Aviopuolison kanssa menee hienosti, mutta intohimoa ei ole – kannattaako jatkaa? Raati vastaa: "Ilman intohimoa on kuin olisi suhteessa kaverin kanssa"

"Mitä ajatella, kun aviopuolison kanssa menee hienosti kaikilla tavoilla, mutta seksiä ei ole kuin kolmen kuukauden välein. Silloinkin se on työlästä, kun intohimoa ei ole. Näin on ollut alusta asti, mikään ei siis ole muuttunut. Selviääkö elämästä ilman intohimoa suhteessa?" kysyy nimimerkki sanni .

Näin raati vastasi

"Ei selviä. Itse koen, että intohimo ja seksi on tärkeää suhteessa. En itse pystyisi tuollaiseen suhteeseen. Tietenkin sitten, jos kumpikaan suhteen osapuoli ei tuon enempää kaipaa ja on onnellisia näin, mutta itselläni ei toimisi." – Nainen, 21, avoliitossa, kohta naimisissa

"Kyllä selviää, jos molemmat ovat onnellisia. Silloin voi tulla ongelmia, jos toinen on haluavampi osapuoli, ja toinen ei halua. Silloin on nostettava asia esille ja mietittävä, mistä haluttomuus johtuu. Kyllä asiat puhumalla ratkeavat, uskon sen." – Nainen, 26, avoliitossa

"Jo kysymyksenasettelu antaa ymmärtää, että "kaikin tavoin" hyvä suhde ei kuitenkaan kysyjää tällaisenaan tyydytä. Seksittömyys on OK, jos se on _molemmille_ OK, ja kenties muuta läheisyyttä on. Kysy puolisoltasi, näkeekö hän tilanteessa muutoksen varaa."

– Nainen, 27, sinkku