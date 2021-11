Onko normaalia olla mustasukkainen, jos kumppani käyttää viikoittain seksileluja? Raati vastaa: "Ole onnellinen, ettei mies hypi vieraissa"

Näin raati vastasi

"On normaalia, mutta hae apua ongelmaasi. Keskustele avoimesti." – Mies, 44, eronnut

"On normaalia olla mustasukkainen, mutta onko se reilua miestäsi kohtaan? Jos hänellä on lähtökohtaisesti enemmän haluja, eikä sinulla tee mieli seksiä, niin onko oikein estää häntä toteuttamasta mielihalujaan? Me miehetkään emme ole robotteja, jotka haluavat aina."

– Mies, 32, parisuhteessa