Onko outoa, jos 23-vuotiaana ei ole vielä suudellut ketään? Raati vastaa: "Hyvää kannattaa odottaa"

Näin raati vastasi

"Ei ole outoa, kaikki me olemme erilaisia ja heräämme näihin juttuihin eri aikaan. Itse sain ensisuudelman jo nuorena, ehkä 11–12-vuotiaana, seksiä harrastin ensi kerran 16-vuotiaana. Suuteleminen on ihanaa, jopa parempaa kuin seksi. En ole katunut suuteluitani." – Nainen, 36, naimisissa

"Ei ole outoa. Aviomieheni kanssa [sain ensisuudelman] joskus 15-vuotiaana. Ja siitä on nyt aikaa 15 vuotta, en kadu. Oli jännittävää." – Nainen, 30, naimisissa

"Jos sinua muuten kiinnostaa romantiikka tai seksuaalisuus, niin pususta on hyvä aloittaa. Toki kaikilla ei vain ole halua näihin asioihin, ja se on ihan täysin ok! Ensisuudelmani tapahtui 11-vuotiaana puskassa piilossa, jännitti paljon, mutta kaduta ei!"

– Nainen, 27, sinkku