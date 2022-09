Saako puoliso vilkuilla vieraita? Raati vastaa: "Eihän puolisoni menetä näkökykyään, vaikka ollaan parisuhteessa"

"Onko ok, että mies-/naisystäväsi katselee muita? Ei siis lähesty tai kommentoi tai muuta sellaista, mutta vain silmällä vilkuilee hyvännäköisiä tyyppejä. Haittaisiko tämä sinua?" kysyy nimimerkitön.

Näin raati vastasi

"Ei pelkkä silmäily haittaa, kunhan se on niin sanotusti harmitonta ja viatonta. Itsekin saatan tsekata ja ihailla, jos vastaan tulee omaa silmää miellyttäviä miehiä tai naisia. Mutta ilmiselvä kuolailu ja kommentointi kyllä harmittaisi."

– Nainen, 34, parisuhteessa

"Tietysti se on ok! Eihän puolisoni menetä näkökykyään, vaikka ollaan parisuhteessa. Mutta tottakai minunkin pitää saada osani (mielellään isoin osa) niistä katseista. Muuten tulisi olo, etten riitä."

– Nainen, 40, parisuhteessa

"No näinhän itsekin teen. Eihän siinä ole mitään pahaa, jos silmä tarttuu kauniisiin asioihin ja ihmisiin. Se on sitten eri asia, jos katselu etenee pidemmälle."

– Nainen, 36, naimisissa

"Ei haittaa vilkuilut, ellei se mene maanisuuden puolelle. Kyllä itsekin katselen komeita miehiä, katselu ei ole pahasta, ellei se vaikuta muutoin suhteeseen."

– Nainen, 47

"Ei haittaa minua, koska en pysty olemaan tekemättä samaa toisinaan. Asiahan riippuu täysin siitä, millainen suhde on, mutta koen sen olevan okei meille."

– Mies, 18, parisuhteessa

"Mieheni vilkuilee kyllä muita, mutta tiedän. ettei hän tee sitä pettämismielessä. Se on luonnollista katsoa esimerkiksi kaunista naista. Usein hän sanoo sen myös ääneen minulle. Minua se lähinnä vain naurattaa. Meillä on niin hyvä suhde ettei minua huoleta."

– Nainen, 36, kihloissa

Katso myös: Miksi ihminen pettää – voiko pettää, jos rakastaa? Juttu jatkuu videon alla.

1:54 Miksi ihminen pettää rakastaan? Jo alkuvaiheessa parisuhteessa pitäisi keskustella asiasta ja luoda omat säännöt sille, mikä suhteessa on pettämistä. Haastateltavana seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen.

"Kyllä se haittaa ja ärsyttää, aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta."

– Nainen, 49, parisuhteessa

"Katsoa saa, mutta ei koskea."

– Nainen, 35, naimisissa

"Kyllähän se hiukan häiritsisi."

– Mies, 42, parisuhteessa

"Puolisoni tekee tätä lähes jatkuvasti, tekee tätä minun läsnä ollessani ja selkäni takana, kun en ole mukana. Hän tietää asiasta, mutta ei häntä taida asia kiinnostaa, miltä itsestäni tämä tuntuu, mutta en ole vastuussa hänen teoistaan/tavoistaan."

– Nainen, 28, parisuhteessa

"Riippuu, tekeekö sen kumppanin läsnä ollessa ja saako kumppani häneltä huomiota. Jos vain katselee muita ja ei huomioi kumppania ollenkaan, ei ole ok"

– Nainen, 34, naimisissa

"Jos sitä tekee kumppanin vieressä, ei ole ok, vaan lähinnä epäkunnioittavaa ja kumppania halventavaa. Toki on normaalia katsella, mutta ei niin, että loukkaa toista. Ja etenkin jos omaa kumppania katselee kuin kulunutta huonekalua, joka nyt vaan on siinä."

– Nainen, 42, parisuhteessa

"Kyllä se pahalta itsestä tuntuu. Suhteen alkuaikoina mies saattoi kommentoidakin muita ja riideltiinkin tästä usein. Ajan myötä tilanne tasoittunut. Kyllä vieläkin vilkuilee, mutta itse yritän katsoa aina muualle, etten näkisi, missä miehen katse vaeltelee"

– Nainen, 37, parisuhteessa

"Ei haittaisi. Tähän maailmaan mahtuu paljon hyvännäköisiä tyyppejä, ja olisi mielestäni kohtuutonta yrittää kontrolloida toisen silmän liikkeitä. Jos vastaan tulee joku erityisen hyvännäköinen tyyppi, niin voidaan vaikka yhdessä tsiigailla."

– Nainen, 24, parisuhteessa

"Toivon, että hän niin tekeekin, mutta ei näkyvästi minun seurassani."

– Mies, 39, naimisissa

"Vilkuilu ok, usein mainitsemme toisillemme, jos jossain on hyvännäköinen tyyppi. Flirttailu tosin ei ole ok!"

– Nainen, 18, parisuhteessa

"On oikein. Pitäisikin tehdä niin. Ei sellainen ole minulta pois, jos haluaa nauttia myös muista "näköaloista"."

– Mies, 38, naimisissa

Katso myös: Miltä tuntuu nähdä tyttöystävän suutelevan aviomiestään? Polyamoriaa ilman mustasukkaisuutta. Juttu jatkuu videon alla.

6:33 Parisuhteista keskustelemassa parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Ranta ja Polyamoria - monisuhteisuusyhdistyksen sihteeri Juhani Toivonen.

"On täysin ok. Me jopa kommentoimme toinen toisillemme hyvännäköisiä ihmisiä, että huomasitkos tuon tuolla. Riippumatta sukupuolesta. Meillä myös flirtti muille on sallittua, koska se on molemmille hyvin luontaista. 14 vuotta tätä luottamusta jo takana."

– Nainen, 32, naimisissa

"On ok, enkä ihan ymmärrä, minkä takia tämä on niin monelle ongelma. Silmät kiinnikö pitäisi kulkea, ettei vahingossakaan vilkaisekaan ketään mahdollisesti hyvännäköistä tyyppiä? Maailma on pullollaan hyvännäköisiä ihmisiä."

– Nainen, 27, avoliitossa

"On ok, monet ihmiset panostavat ulkonäköönsä paljon, loukkaavaahan se olisi, ellei kukaan katsoisi. Vaikka itse komea olenkin, niin samanlaista vaihtelua tyylien ynnä muun sellaisen suhteen en pysty tarjoamaan kuin loppu maapallon väestö."

– Mies, 41, parisuhteessa

Alla näet kaksi seuraavaa kysymystä. Miten vastaisit tähän?

Entä miten vastaisit tähän?