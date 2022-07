Miksi seksihalut vain kuolevat pois? Raati listaa syitä libidon latistumiselle: "Sen tajusin vasta kauan myöhemmin"

Näin raati vastasi

"Kyllä: kerran, kun suhde oli muuttunut pelkäksi ystävyydeksi, ja kerran, kun estrogeenit vedettiin verestä nolliin lääkityksellä. Kosketus on tosin aina tuntunut hyvältä, vietti seksuaaliseen kosketukseen vaan oli täysin poissa." – Nainen, 40, parisuhteessa

"Syitä on varmaan yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Voisiko taustalla olla jokin käsittelemätön juttu? Tai jopa trauma? Onko elämäntilanne liian kuormittava? Onko terveys ok? Liikutko? Onko joku tai jokin loukannut seksuaalisuuttasi?"

– Nainen, 40, ei suhdestatusta