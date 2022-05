32-vuotias Anniina on asunut yksin 15 vuotta – "Voi olla monta päivää, että en näe ketään"

– Tähän paistaa ehkä kaksi tuntia päivästä aurinko, mikä on lämpötilan kannalta kesällä ihan hyvä, pikkukodissa asuva Anniina Rytkönen hymähtää.

Kajaanista kotoisin oleva 32-vuotias Anniina on elänyt samassa kämpässä kaikki Helsingissä viettämänsä kolme vuotta. Vuokra nousi neliöiden vähetessä, mutta maisemanvaihdos ei kaduta. Samaan ratkaisuun oli päätynyt kaveripiirissä moni muukin.

– Mulla on tällä hetkellä täällä enemmän ystäviä kuin loppuaikoina Kajaanissa, Anniina sanoo.

Helsingissä on myös enemmän elokuvateattereita, museoita ja muita mahdollisia aktiviteetteja, joihin ei tarvitse seuraa.

Anniina on yksi kasvavasta joukosta yksinasuvia aikuisia. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 kaikkiaan 1,25 miljoonaa suomalaista asui yksin. Yksinasuminen on yleistynyt lähes kaikissa ikäryhmissä, erityisesti alle kolmekymppisillä. Helsingissä yhden hengen asuntokunnat muodostavat jo enemmistön pääkaupungin kotitalouksista, Helsingin Sanomat uutisoi huhtikuun lopussa.

Päivittäinen sosiaalisuusannos viestittelemällä

Anniina on asunut itsekseen viimeiset 15 vuotta eli koko aikuisikänsä. Tai no lähes itsekseen – seurana on aina ollut kissa. Utelias ja aktiivinen 5-vuotias Deeku jaksaa viihdyttää vieraitakin.