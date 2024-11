Tällaisia ovat oireet, joista gynekologi puhuisi jo 16-vuotiaille – lääkäritkään eivät aina tunnista

Naisten tulisi olla tietoisia vaihdevuosista jo nuoresta iästä lähtien, uskoo gynekologi Maija Kajan . Kajan on intohimoinen aiheen suhteen. Mutta minkä ikäiselle hän kertoisi vaihdevuosista?

– Semmoinen 16 on aika sopiva, Kajan sanoo Huomenta Suomessa.

– Me suomalaiset naiset eletään puolet aikuisesta elämästämme sen jälkeen, kun hormonitoiminta on jo muuttunut, Kajan huomauttaa.

– Sitten voi pyytää esimerkiksi yhden verikokeen, joka on follikkelia stimuloiva hormoni, sen voi pyytää ihan terveyskeskuslääkäriltä tai työterveyslääkäriltä. Tosin usein he eivät sitten tiedä, mitä tehdä, jos todetaan, että FSO-pitoisuus on suuri, Kajan sanoo.