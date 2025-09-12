HIFK:n tuore päävalmentaja Olli Jokinen oli kaikkea muuta kuin tyytyväinen sen jälkeen, kun IFK hävisi perjantain kotiottelunsa Kiekko-Espoolle 2–4. Jokinen antoi palaa Helsingin jäähallin käytävillä.

– Ei ole mitään hyvää sanottavaa pelistä. Frankin (Moberg) muistelu oli ainoa positiivinen juttu meidän organisaatiostamme tänään. Muuten… heikkoa. Hävettää. Luokaton esitys, Jokinen murisi jo ottelun lehdistötilaisuudessa.

Sama laulu jatkui, kun Jokinen jakoi kommentteja paikalla olleelle mediajoukkiolle.

– Kauttaaltaan ihan järkyttävä peli meiltä. Pieniä hyviä juttuja, mutta niin pienellä ripauksella ja niin pienellä otannalla, että ihan hirvittää. Ei varmaan kauheasti tule nukuttua tulevana yönä. En tiedä mistä tuo johtui. Kauheaa, Jokinen hämmästeli.

Jokinen oletti, että kotijoukkue olisi saanut kipinää ottelun alun seremoniasta, kun HIFK muisti edesmennyttä seuralegendaa Frank Mobergia. Toisin kävi.

– Tuon jälkeen pitäisi tulla kuin tykinsuusta ensimmäisiin seitsemään minuuttiin ja pelataan kiekot syvään. Sitä ei näkynyt ollenkaan. Surkea esitys, Jokinen totesi.

HIFK sai myös lisää huolenaiheita loukkaantumisrintamalla, kun sen avainpuolustaja Petteri Lindbohm sai ikävän tärskyn kolmannessa erässä. Lindbohm poistui kaukalosta kättään pidellen.

Jokiselle mainittiin siitä, miten Lindhomin tilanne "näytti pahalta".

– Juuri sen voi sanoa, että näytti aika pahalta. En ole vielä ehtinyt käydä kysymässä, että mikä on lopullinen diagnoosi, Jokinen sanoi Lindbohmista.

HIFK menetti jo kauden alkuhetkillä kapteeni Iiro Pakarisen pitkäksi ajaksi sairastuvalle. Pakarinen on palaamassa pelikentille vasta ensi vuoden alkuvaiheilla.

– Olisihan se hienoa kokea päivä, kun kaikki pelaajat ovat käytettävissä. Sitä ei ole vielä ollut. Toisaalta tämä on jääkiekkoa ja jos joku tippuu pois, niin se on toiselle mahdollisuus. Ne mahdollisuudet pitää pystyä käyttämään niin, ettei tuonne mennä puristamaan mailaa, kuten esimerkiksi tänään kävi. Tuo näytti ajoittain siltä, että olemme Kalle Branderin kiekkokoulua kattomassa, Jokinen heitti.

Jokinen latasi uhmakkaan heiton tulevaa ajatellen.

– Tämän päivän peli todisti minulle sen, että meidän pitää harjoitella entistä kovempaa. Täällä pitää kiristää ruuvia entistä enemmän. Jos meillä tippuu pelaajia sen mukaan pois, niin sitten tippuu, mutta ruuvia pitää kiristää. Emme voi ruveta herkistelemään ensimmäisen viikon aikana, Jokinen ilmoitti.

HIFK:n pelit jatkuvat heti lauantaina, kun se matkaa Pelicansin luokse Lahteen.