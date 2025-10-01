HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen oli kaikkea muuta kuin tyytyväinen keskiviikon KooKoo-ottelun jälkeen.

IFK näytti jo nousevan voittoon, kun se kipusi kolmannessa erässä KooKoon rinnalle ja 3–2-johtoon. KooKoo tuli kuitenkin loppuhetkillä rinnalle Kalle Loposen maalilla.

Ratkaisu syntyi voittomaalikilpailussa, kun Manu Mäkelä onnistui KooKoolle. Tämän myötä isompi pistepotti lähti Kouvolaan (loppulukemat 3–4).

Ottelun jälkeen HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen antoi palaa.

– Ensimmäinen erä… 9–10 meidän joukkueemme pelaajalla ei ollut minkäänlaista pelivalmiutta. En tiedä, että oliko siinä sitä, kun saimme viime viikolla kaksi tsemppivoittoa. Oliko siitä tullut jotain luulosairautta, että tämä homma toimii ilman yrittämistä, kamppailua ja ilman pysähtymistä kamppailuihin, Jokinen murisi.

– Jollain tapaa ihan uskomatonta, että tuollaisella peliin lähdöllä roikuimme tuloksessa kiinni koko pelin ajan ja saimme pisteen. Ei voi olla millään tavalla tyytyväinen siihen, minkälainen esitys meiltä tänään nähtiin, Jokinen jatkoi.

Isossa kuvassa HIFK:n peli on mennyt eteenpäin siihen verrattuna, mitä se oli vielä alkukaudesta kaikista haastavimmilla hetkillä. IFK:n kiekollinen peli on jo ajoittain varsin jouhevaa ja se pystyy luomaan paikkoja suorista hyökkäyksistä.

Keskiviikkona se sai myös onnistumisen ylivoimalla, kun Petr Kodytek osui näppärän kuvion päätteeksi.

– Onhan peli menossa parempaan suuntaan, en sitä sano. Tai en ainakaan sano, että se olisi menossa huonompaan suuntaan. Se, mitä haluaisin nähdä, on pelivalmius, sen pelin pelaaminen, mitä peli pyytää juuri sillä hetkellä, tilanteiden tunnistamista ja niin edelleen. Peli on paljon valmiimman näköistä, kun on aidosti hereillä ja on kontaktihaluinen. Tuo uupui avauserässä ihan tyystin, Jokinen jatkoi aiheen perkuuta MTV Urheilulle.

Jokisen mielestä IFK:n kiekollinen peli ei ollut myöskään kovin kaksista lauantaina Turussa, kun se otti mukaansa 2–1-voiton. Jokisen mukaan peli- ja taisteluilme olivat kuitenkin silloin aivan toista luokkaa kuin nyt KooKoota vastaan.

– Silloin oli aistit valppaana. Tänään en tiedä, että missä ne olivat alussa. Niitä ei näkynyt, Jokinen hämmästeli.

Voi siis tulkita, että haluat nähdä sellaisen HIFK:n, joka näyttää heti ensimmäisissä vaihdoissa sen, kenen kaukalossa pelataan, ja että kuka täällä määrää?

– Olen puhunut päivästä yksi lähtien HIFK-fanien luottamuksen ansaitsemisesta. Kaikki, jotka ovat vähäänkään jääkiekkoa seuranneet, tietävät, että mistä tämä halli elää. Se elää siitä, että kiekko laitetaan päätyyn ja sinne mennään kaksi ensimmäistä vaihtokierrosta niin, että laidat ryskyvät. Sillä saadaan peliote ja huumori pois vastustajalta. Tuota ei ole näkynyt vielä yhdessäkään kotipelissä, Jokinen ihmetteli Helsingin vanhan jäähallin uumenissa.

HIFK on sarjassa sijalla 14. Se on ottanut kahdeksasta ottelustaan yhdeksän pistettä.