SM-liigaseura Helsingin IFK muisti keväällä edesmennyttä, seuran pitkäaikaista johtohahmoa Frank Mobergia perjantain Kiekko-Espoo-ottelun alla.
HIFK:n kotiotteluiden kuuluttaja Micke Stenberg luki ensin muistokirjoituksen Mobergista, joka toimi seuran taustalla ja johdossa 1960-luvun lopulta aina 2000-luvun alkuvaiheille asti.
Muistopuheen jälkeen Helsingin jäähallissa vietettiin hiljainen hetki.
Jutun yläreunan videolla kuvaa Mobergin kunniaksi järjestetystä hiljaisesta hetkestä.
Myös HIFK:n kannattajat muistivat mr. IFK -lempinimellä tuttua Mobergia lakanan muodossa. Kyseisessä lakanassa huomioitiin myös toinen edesmennyt IFK-taho eli kesällä kuollut Pentti Matikainen.
HIFK:n omassa muistoproseduurissa ei Matikaista mainittu.
HIFK-fanien lakana, missä muistettiin edesmenneitä Frank Mobergia ja Pentti Matikaista.MTV