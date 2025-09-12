Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella ohjelmassa oli kuusi ottelua.

Illan herkkupala käytiin Oulussa, missä sarjan kärkipäähän ennustetut Kärpät ja Ilves iskivät yhteen. Molemmat joukkueet hakivat kauden avausvoittoaan, sillä Kärpät oli hävinnyt tiistaina kotonaan Sportille 0–3 ja Ilves oli kaatunut keskiviikkona Jyväskylässä JYPille (4–3).

Kärpät aloitti perjantain ottelun terävästi, kun ex-Ilves-hyökkääjä Aku Räty painoi kiekon verkkoon ajassa 0.32.

Lisää tuli erän puolen välin tuntumassa, kun Tuomas Salmela napautti paluukiekon Ilves-nuottaan.

Kärppien johto kasvoi kolmannessa erässä, kun Roni Hirvonen karkasi läpiajoon. Kiekko zippauksella ohi Ilves-vahdin Dominik Pavlatin ja taululle lukemiksi 3–0.

Ilves kavensi Erik Borgin maalilla, mutta Ben Tardif vei onnenkantamoisellaan Kärpät uudelleen kolmen maalin karkumatkalle.

Video Tardifin osumasta näkyy jutun yläreunasta.

Ilves kömpi vielä Simon Johanssonin kavennuksella mukaan, mutta Eemil Erholtz ja Matyas Kantner repivät Kärppien voittolukemiksi lopulta 6–2.

Ilvekselle tappio tiesi sitä, ettei se ottanut Liigan avausviikolta yhtään voittoa.

Kierroksen toinen murskavoitto nähtiin Jyväskylässä, missä JYP löylytti Jukureita lukemin 6–2.

JYP siirtyi toisessa erässä parhaimmillaan jo 5–1-johtoon. Jukurit kavensi Alexander Ruuttun maalilla, mutta sen lähemmäksi vieraat eivät enää päässeet.

Leevi Tukiainen iski päätöserässä illan toisen maalinsa tyhjään nuottaan.

JYP on ottanut tähän mennessä pelkkiä voittoja liigakauden alkuvaiheilla. Se kaatoi keskiviikkona kotonaan Ilveksen 4–3.

SM-liigakierroksen 12.9.2025. lopputulokset ja tilanteet:

JYP–Jukurit 6–2

Kärpät–Ilves 6–2

SaiPa–KooKoo 2–4

Sport–TPS 2–3

Ässät–HPK 4–1

HIFK–K-Espoo kesken, toinen erätauko (1–2)