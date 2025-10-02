Kesällä jälleen kerran satsauksia tehnyt ja tuoreen mestarivalmentajan Petri Karjalaisen komennukseen päätynyt Kärpät on nyt SM-liigassa sijalla 16. Eli vihoviimeisellä paikalla. Kärppä-päävalmentaja Karjalainen kommentoi nykytilannetta keskiviikon Pelicans-ottelun jälkeen.
Kärpät koki jo viidennen perättäisen tappionsa, kun se hävisi Pelicansille jatkoajalla 2–3. Kärpät on ottanut alkukauden kahdeksasta kamppailustaan vain seitsemän pistettä.
Saldona on ollut kaksi voittoa, yksi jatkoaika- ja viisi suoraa tappiota.
Vaikka Kärpät on aloittanut uuden projektin Karjalaisen komennuksen alaisuudessa, ei nyt nähty ole ollut lainkaan sitä, mitä oululaisjoukkueelta olisi saattanut odottaa. Varsinkin jos katsoo sitä, miten nimekkäitä ja kovatasoisia pelaajia sillä on riveissään.
Kärppien kesän värväyksiin kuuluivat muun muassa Leijonien MM-pelaaja Eemil Erholtz, Pohjois-Amerikassa viilettäneet Aku Räty ja Roni Hirvonen, Ässissä loistanut Niklas Rubin ja KalPassa kovaan tahtiin maaleja paukuttanut Matyas Kantner. Kaiken tämän päälle entinen NHL-puolustaja Markus Nutivaara päätti palata pitkän tauon jälkeen kehiin juuri Kärppien riveissä.
Oululaisseuran kaikista syvin alakulo alkoi juuri sillä hetkellä, kun sen tähtivahti Rubin loukkaantui Porissa. Kärpät ei ole voittanut sen jälkeen yhtään ottelua.
Eikä voittanut keskiviikkonakaan, vaikka se nousi Pelicansia vastaan kahden maalin takaa rinnalle.
Oululaisjoukkueen päävalmentaja Petri Karjalainen oli hyvin kriittisenä ottelun jälkeen.
– Olen todella pettynyt siihen, miten pelasimme. Olimme ensimmäisessä ja toisessa erässä todella pelokkaita ja varovaisia. Pelkäsimme sitä, että kunhan emme tekisi virheitä, kuin että olisimme hakeneet onnistumisia. Silloin tulos on yleensä tuo, Karjalainen mietti.
Karjalaiselle mainittiin siitä, miten Kärpät tipahti nyt sarjassa vihoviimeiselle sijalle (16:s).
– Tulos ei ole ollut sitä, mitä haluamme – ei todellakaan, Karjalainen myönsi, jatkaen perään:
– Meidän täytyy nähdä tuloksen taakse, että mitä itse peli on ja vaikuttaa siihen. Uskon, että tuolla on paljon sellaisia asioita, mihin pystymme vaikuttamaan.
– Turha tässä on alkaa voivottelemaan sitä, mitä on takana. Pitää tarttua siihen, mitä on edessä ja mitä tehdään tässä ja nyt, Karjalainen ilmoitti.
Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta, missä näkyy Kärppien ja Pelicansin keskiviikon ottelun lehdistötilaisuus.
Kärppien nykyvire nousee tapetille seuraavan kerran perjantaina, kun se kohtaa MTV Katsomon ja MTV3:n Hockey Night -ottelussa Ilveksen. Taisto lähtee liikkeelle kello 19.30.