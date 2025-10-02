Kesällä jälleen kerran satsauksia tehnyt ja tuoreen mestarivalmentajan Petri Karjalaisen komennukseen päätynyt Kärpät on nyt SM-liigassa sijalla 16. Eli vihoviimeisellä paikalla. Kärppä-päävalmentaja Karjalainen kommentoi nykytilannetta keskiviikon Pelicans-ottelun jälkeen.

Kärpät koki jo viidennen perättäisen tappionsa, kun se hävisi Pelicansille jatkoajalla 2–3. Kärpät on ottanut alkukauden kahdeksasta kamppailustaan vain seitsemän pistettä.

Saldona on ollut kaksi voittoa, yksi jatkoaika- ja viisi suoraa tappiota.

Vaikka Kärpät on aloittanut uuden projektin Karjalaisen komennuksen alaisuudessa, ei nyt nähty ole ollut lainkaan sitä, mitä oululaisjoukkueelta olisi saattanut odottaa. Varsinkin jos katsoo sitä, miten nimekkäitä ja kovatasoisia pelaajia sillä on riveissään.