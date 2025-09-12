HIFK koki jo kauden alkuvaiheilla ikäviä loukkaantumistakaiskuja, kun sen kapteeni Iiro Pakarinen on koko loppuvuoden ajan sivussa. IFK sai perjantain Kiekko-Espoo-ottelussa lisää huolia.
Kierrosraportti: Ilvekselle ruma murskatappio SM-liigan huippuottelusta – JYP löylytuulella
Kotijoukkueen puolustaja Petteri Lindbohm ajautui ikävästi laitaan kolmannen erän alkuvaiheilla, minkä jälkeen hän jäi hetken ajaksi makaamaan jäähän.
Lindbohm luisteli lopulta kohti vaihtoaitiota, poistuen suoraan pukukopin puolelle. Samaan aikaan kun Lindbohm käveli pelaajakäytävällä, hän paiskoi mailaansa raivon partaalla.
Syy ja viite raivopurkaukselle tulee viime kaudesta, joka oli Lindbohmilla erittäin rikkonainen. Hän ehti pelata yhteensä vain 19 runkosarjaottelua, ollen useita kuukausia sivussa pelikentiltä.
Video Lindbohmin loukkaantumistilanteesta näkyy jutun yläreunasta.
Lindbohm voitti keväällä 2019 maailmanmestaruuden Leijonien takalinjoilla. Hän oli mukana myös Leijonien vuoden 2022 olympiakultajoukkueessa.
Kiekko-Espoo johti illan ottelua Lindbohmin loukkaantumishetkellä 2–1. HIFK tuli kuitenkin tasoihin, kun puolustaja Bruno Jalastin laukaus kimposi ohi vieraiden maalivahdin Petteri Rimpisen.
Kiekko-Espoo vastasi tähän Arttu Tuomaalan ujutusmaalilla.
Kiekko-Espoo otti ottelusta lopulta 4–2-voiton, kun Tomi Sallinen iski vielä kiekon tyhjään maaliin.
Päivitetty 12.9.2025, kello 22.00: Lisätty maininta ottelun lopputuloksesta.