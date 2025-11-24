Ei näytä hyvältä HIFK:n kannalta. Viimeksi kaudella 2001–2002 pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt joukkue on valtavan vuoren edessä, jotta kohtalo ei toistu tällä kaudella.

SM-liigassa syvällä kyntävä HIFK ei ole lähelläkään pudotuspelipaikkaa, ellei pistetahti muutu radikaalisti. MTV Urheilu perkaa tässä jutussa helsinkiläisten pelimerkit loppukauden osalta.

HIFK on pelannut 24 ottelua ja raapinut surkeat 20 pistettä. Se on 0,83 pistettä ottelua kohden. Tässä kohtaa kautta joukkue on 50 sarjapisteen vauhdissa.

Tahti on käytännössä yhtä huono kuin viime kaudella jumboksi sijoittuneella Jukureilla. Mikkeliläiset keräsivät umpisurkealla sesongillaan vain 49 pistettä.

Miten paljon kurssia sitten on oikaistava, jotta sijoitus 12 parhaan joukossa ja pudotuspelipaikka toteutuvat?

Todella paljon.

12 joukkueen pudotuspelejä on pelattu vasta kerran, joten verrokkina tarjolla on TPS:n viime kauden runkosarja. Turkulaisseura pääsi viime keväänä viimeisenä pudotuspeleihin 79 pisteen turvin. Pistekeskiarvossa potti tarkoitti 1,32 pojoa per ottelu.