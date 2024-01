JYP kriisin partaalla SM-liigassa – näin urheilupomo vastaa polttavaan valmentajakysymykseen

JYPin urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen, nyt on ehtinyt kulua neljä ottelua valmentajavaihdoksesta (neljä tappiota). Millaisena näet tilanteen nyt Mikko Heiskasen johtamassa JYP-leirissä tällä hetkellä?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ammattilaisurheilussa eletään tietysti paljon yksittäisissä peleissä ja tunteissa median ja kannattajien kautta. Aika varmasti ne turbulenssin syyt ovat pidemmällä aikavälillä ja varmasti vaihdoksen jälkeen tapahtuneet asiat ja ottelut tullaan tarkastelemaan vähän pidemmällä aikavälillä kuin muutaman viikon otannalla.

– En koe, että tässä pitää mitään paniikkinappuloita painella tai vaipua epätoivoon. Olemme tehneet tiettyjä päätöksiä ja uskotaan, että päätöksistä seuraa hyviä lopputuloksia ja niiden eteen työskennellään.

Päätöstä Jukka Rautakorven potkuista pidettiin yleisesti melkoisena yllätyksenä. Haluaisitko vielä avata ajattelua vaihdoksen taustalla?

– Keskustelua käytiin mediassa ihan tarpeeksi. Siihen vaikuttaa varmasti se, että ihmiset, kenellä ei varsinaisesti ole tietoa sen päätöksen taustoista, tykkäävät jakaa omia mielipiteitään. Tuollaisia päätöksiä kun tehdään, ne eivät ole kenellekään mieluisia. Oli pitkän tähtäimen otanta, analyysi, keskustelut ja johtopäätökset, joiden pohjalta päätökset tehtiin.

JYPin puheenjohtaja Jukka Seppänen perusteli valmentajaratkaisua ainakin osittain jyppiläisen peli-ideologian tavoittelulla. Sinä urheilutoimenjohtajana kuvailit, ettei tilannetta saatu ratkaistua lukuisten palaverienkaan jälkeen.Voiko Rautakorven valmennusryhmän rekrytointia pitää virheenä, jos ajattelu valmennusjohdon ja seurajohdon välillä eroaa merkittävästikin?

– Tuo on vähän toimittajan omaa tulkintaa asiasta. Jos mennään nykyaikaiseen, vähän modernimpaan johtamismalliin, niin eihän mikään yhtiö tai seura ole yhden miehen show'ta, vaan kyllä yhteistyössä tähänkin kauteen lähdettiin.

– Meillä oli selkeät yhteiset tavoitteet, jotka olimme sisäisesti valmennustiimin ja urheilujohdon kanssa tälle kaudelle tehneet, ja joihin koko seura hallitusta myöten oli myös sitoutunut. Niitä lähdimme tavoittelemaan ja sitten koimme, ettei oltu siinä vaiheessa niiden tavoitteiden kohdalla, missä haluttiin olla. Eikä se pelkästään tämä asia ole, vaan mietittiin myös peliä kokonaisuudessaan. Ei ole ikinä yksittäistä tekijää tällaisen päätöksen taustalla vaan aika laaja analyysi, keskustelu ja päätöksentekoprosessi.

JYPin pistekeskiarvo Rautakorven potkujen aikana oli Liigan kuudenneksi paras, joten puhtaat tulokset tuskin ratkaisivat valmentajavaihdosta?

– Puhutaan monista eri asioista. Minun mielestäni se on aika lyhytnäköistä nostaa vain yksi asia tikunnokkaan ja siitä vetää hirveitä johtopäätöksiä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pitää myös nähdä metsä puilta: mitä se meidän pistekeskiarvo vaikka tässä tapauksessa oli, mistä syistä se oli kuudenneksi korkein, miltä se peli on näyttänyt ja millaiset edellytykset sillä pelillä on kehittyä siitä tilanteesta. Mitä meidän erikoistilannepelaaminen on ollut suhteessa 5–5-peliin ja miltä se 5–5-peli on näyttänyt, ja erikoistilanteiden reaalimaailma: meillä oli siihenkin otantaan poikkeuksellinen kova ylivoima. Lajissa pitkään olleena tiesin, että tuollaisilla prosenteilla ei koko kautta pelata. Muut pelin osa-alueet sitten vaativat parannusta. Tässä on ehkä vähän liikaa takerruttu mediassakin, mitä se meidän pistekeskiarvo on ollut.

– Kun kysyit, että olivatko tietyt rekryt vääriä tai oikeita, ne on nyt sitten vähän vaikea… No, jälkikäteen voi sanoa sitä, tätä ja tuota. Mutta valmistautuminen ja suunnitelmat kauteen olivat selvät. Seurassa oli sitouduttu tekemään asiat yhteisten tavoitteiden eteen. Näihin viitaten monien eri tekijöiden summa johti sitten siihen, että jouduttiin tekemään ikävä päätös.

Mikko Heiskasen päävalmentajakausi on alkanut neljällä tappiolla. Vieläkö valmennusta aiotaan rukata uusiksi tällä kaudella?

– Olemme edelleen siinä suunnitelmassa kiinni, että valmennusryhmää tullaan vahvistamaan yhdellä henkilöllä vielä.

Siis apuvalmentajalla?

– Kyllä.

Onko Heiskasen pesti päävalmentajana siis loppukauden kattava?

– Niin kuin tiedotteessa sanottiin, Heiskanen siirtyi päävalmentajaksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Eli et halua tässä yhteydessä sanoa, onko Heiskanen päävalmentaja loppukauden?

– Jos se on tiedotteessa sanottu, pitääkö se vielä erikseen vahvistaa?

Lähinnä kiinnostaa se, onko Heiskanen päävalmentaja koko loppukauden, väliaikaisesti ottelukohtaisella sopimuksella tai mahdollisesti vielä ensi kaudenkin kattavalla sopimuksella.

– Tällä hetkellä hän toimii meillä vastuuvalmentajana. Hämäläisen Tommi on apuvalmentaja, Pekkarisen Janne maalivahtivalmentajana ja Pohjavirran V-V fysiikkakoutsina, ja me tulemme sitä valmennustiimiä vahvistamaan vielä yhdellä apuvalmentajalla loppukauden osalta.

Oletko nähnyt Heiskasen alaisuudessa JYPiltä sellaisia asioita kaukalossa, joihin olet tyytyväinen?

– Totta kai siellä on tiettyjä elementtejä, mihin olen ollut tyytyväinen, mutta myös elementtejä, mihin en ole tyytyväinen. Se kuuluu urheiluun, että aina etsitään keinoja parantaa jatkuvasti. Otanta on lyhyt, tiukkaan paikkaan tuli vaihdos, ja tosi vähän on saatu harjoituspäiviä alle uuden valmennusryhmän kanssa. Näissä asioissa on harvoin oikotietä onneen, ja panikoimisella ja pakottamisella ei ole ikinä saatu mitään hyvää aikaiseksi.

JYP kohtaa keskiviikkona Kärpät. Odotettavissa lienee vaikea ottelu?

– Mikään peli ei ole tällä hetkellä helppo Liigassa. Tasainen sarja ja paljon tiukkoja pelejä. Oman vaikeutensa lisäävät nämä tapahtumat, mitä on ollut. Joukkue olisi varmasti halunnut kääriä paljon enemmän pisteitä kuin olemme saaneet viime aikojen peleistä.

– Pystyn ymmärtämään tietynlaista pelaajien tuskaa ja vähän sellaista pakottamista ja tunnetta siitä, että on pakko voittaa. Se ei vain tahdo usein urheilussa auttaa. Itse edelleen uskon vahvasti siihen, että pelissä on elementtejä olemassa, minkä pohjalta on hyvä rakentaa kevättä. Siihen vaaditaan vain nyt uskoa koko ryhmältä, että joukkue pääsee tekemisessä samalle sivulle yksilötasolla. Onhan se haastava paikka henkiseltä puolelta, sitä on turha kiistää. Peleihin valmistaudutaan, pelataan ja pyritään voittamaan pelejä. Ei se loppujen lopuksi sen kummemmaksi muutu.