HIFK:n kapteeni Iiro Pakarinen on pelaamassa kauden ensimmäisen ottelunsa tänään keskiviikkona.
Iiro Pakarinen on nimetty HIFK:n kokoonpanoon ykkösketjuun Kasper Lundellin ja Jori Lehterän rinnalle, kun helsinkiläiset isännöivät KalPaa.
Harjoituskaudella loukkaantunut Pakarinen on ollut tähän saakka koko SM-liigakauden sivussa. Joulukuussa hän pääsi jo sesongin ensimmäisiin jääharjoituksiinsa.
Pakarinen nimettiin täksi kaudeksi helsinkiläisseuran kapteeniksi. Mies voitti viime sesongilla SM-liigan maalikuninkuuden 30 runkosarjaosumalla.
Pakarinen on olympiavoittaja Leijonista vuodelta 2022.