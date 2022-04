Valtava pettymys korpeaa yhä HIFK-pomoa, tietoinen riski kolahti omaan nilkkaan – "Siinä emme onnistuneet"

HIFK latasi tähän kauteen paljon. Seuralegenda Ville Peltonen palkattiin päävalmentajaksi tuomaan HIFK-kiekko takaisin SM-liigan huipulle. HIFK:n hankinnat vastasivat seuran asettamia tavoitteita.

Haaviin tarttuivat muun muassa kevään 2021 pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi palkittu Eetu Koivistoinen, HPK:ssa ja Leijonissa luistelullaan ja tehoillaan ihastuttanut Jere Innala, huippulupaus Roni Hirvonen sekä maailmalta Suomeen palannut Olli Palola.

HIFK:n kausi päättyi kuitenkin kovasta panostuksesta huolimatta jo puolivälierissä, kun TPS kukisti helsinkiläiset voitoin 4-3. Mitalijahdista putoaminen oli valtaisa pettymys koko organisaatiolle.

– Totta kai pettymys on ensimmäinen asia, joka on läsnä edelleen. Tätä joutuu hetken pureskella. Kun tällainen pettymys tulee, niin epäonnistumisen olo on itselläkin läsnä. En ole onnistunut omassa tehtävässäni, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen perkaa MTV Urheilulle.

Salmelainen ja muu HIFK-väki on ehtinyt jo pohtia syitä pettymyksen taustalla.

– Emme löytäneet tasaisuutta joukkuepelaamiseemme. Se oli liian ailahtelevaa. Se oli vielä liian ailahtelevaa puolivälieräsarjassa. Se oli totta kai tosi kova sarja ja hyvää jääkiekkoa. Hävisimme TPS:lle, joka pelasi erittäin hyvin. Jääkiekko on täynnä eriäviä mielipiteitä, mutta ainoa fakta on ottelun lopputulos.

– Paras seitsemästä -sarjassa ei jää jossiteltavaa, eikä sattumalle varaa. Silloin parempi menee jatkoon ja tulosta pitää kunnioittaa. Seitsemäs peli on aina karvas. Kyllä vahva usko oli kaikilla, että pystymme sen kääntämään. Ei jää jossiteltavaa, huonompia oltiin, Salmelainen myöntää.

HIFK-legenda Ville Peltosen ensimmäinen kausi seuran päävalmentajana jätti ilmaan paljon kysymyksiä. Epätasaisuuden ja ailahtelevuuden alla kaukalossa nähtiin kuitenkin viitteitä siitä peli-identiteetistä, jota HIFK:hon halutaankin.

– Ajoittain kyllä. Saimme sen näkyviin. Paljon oli myös heikkoja pelejä. Pettymyksen tunteen vallassa tuntuu pahalta ja siltä, ettei olisi ollut hyvä, mutta pitää muistaa, että on siellä paljon hyviäkin asioita tapahtunut, Salmelainen sanoo.

Salmelainen myöntää, että kokonaisuudessa kausi jäi tuloksellisesti ja pelillisesti vajaaksi. Seuran toimistolla tiedostetaan kuitenkin, että Peltosen johtama projekti on vasta aluillaan. Parannettavaa kuitenkin löytyy rutkasti.

– Vaikka menestys voi tulla välillä nopeastikin, se ei ikinä tule helposti. Paljon oli vastoinkäymisiä tällä kaudella. Niitä tulee joka joukkueelle, mutta me emme pystyneet pääsemään niistä yli lopullisesti. Ei saatu sitä niin yhtenäiseksi kumminkaan, että tasaisuus olisi löytynyt ja peli olisi toiminut konemaisesti. Se harmittaa tietenkin, Salmelainen harmittelee.

– Joukkuepelin pitää olla ihan uomissa keväällä. Vastoinkäymiset, joita kauden aikana tulee, ne pitää olla voitettu ja läpi käyty keväällä.

"Siinä emme onnistuneet"

Yksi pettymykseen johtanut epäkohta nousee Salmelaisen puheissa useasti esiin. Pelillinen yhtenäisyys. HIFK:n peli ei loksahtanut tarvittavalla tavalla kohdalleen, mikä omalta osaltaan johti valtavaan pettymykseen.

Jos pudotuspeleissä haluaa menestyä, on joukkuepelin oltava kevään kynnyksellä täysin uomissaan. Muuten tulee noutaja.

HIFK otti siirtorajan kynnyksellä tietoisen riskin, kun seura vahvisti rivejään Iiro Pakarisella, Teemu Turusella, Miikka Salomäellä ja JYP-laina Reid Gardinerilla. Seuran toimistolla tiedostettiin varsin hyvin, että vahvistusten myötä joukkueen dynamiikka tulee muuttumaan.

– Totta kai se aina vaikuttaa, se on ihan selvä. Mutta se oli myös tietoinen riski, jonka otimme. Olemme vastuussa siitä, että mikä tulos sillä riskillä saavutetaan. Siinähän me emme onnistuneet.

– Koppi oli täynnä ihan huippujätkiä. Viesti on ollut selvä pelaajienkin puolella. Kyllä siellä kaikki laittoivat ja halusivatkin laittaa itsensä likoon. Paljon vastoinkäymisiä, jotka vaikeuttavat sitä, ettei saada joukkuepeliä toimimaan. Tulosurheilussa se on meidän epäonnistumisemme. Me joudumme sen kanssa elämään, ja parantamaan sitä ensi kaudeksi.

Kun HIFK julkisti hankkineensa Pakarisen, Salomäen ja Turusen riveihinsä, herätti se runsaasti kysymyksiä siitä, miksi jo entuudestaan vahvaa hyökkäyskalustoa vahvistettiin näin rajulla kädellä. Salmelainen halusi hankinnoillaan vahvistaa, että materiaalin leveys riittää pudotuspeleissä – tuli eteen mitä tahansa.

– Jääskän Juha loukkaantui, joka oli tärkeä palanen joukkueelle. Se oli yksi syy, jota lähdimme paikkaamaan. Otimme huomioon myös mahdollisen koronan uhan. Meillä oli paljon sairastamattomia pelaajia, ja yhdellä pelipaikalla niitä oli enemmän. Halusimme mahdollistaa sen, että meillä oli täysi kokoonpano pudotuspeleissä, vaikka meille osuisi korona koppiin.

– Se perustui ihan puhtaasti siihen. Toki saimme erittäin hyviä pelaajia Jokereiden tilanteen takia. Sekin oli hyvä, mutta tällä haettiin sitä, ettei meille itsellemme jää mitään tekosyitä tai jossiteltavaa, että korona olisi pilannut kauden.

Toinen kuuma puheenaihe oli HIFK:n maalivahtitilanne. Moni odotti HIFK:n vahvistavan maalivahtiosastoaan ennen kevättä, kun Michael Garteigin ja Niilo Halosen otteiden ei koettu olevan mestaruusjahdin edellyttämällä tasolla.

HIFK ei kuitenkaan lähtenyt veskarikaupoille. Seura luotti vankasti Garteigin, Halosen ja Roope Taposen muodostamaan kolmikkoon.

– Yksinkertainen vastaus: meillä oli kolme maalivahtia. Luonnollisesti ottaenkaan harva hankkii maalivahtia tilanteeseen, jossa on kolme maalivahtia, joihin me kaikki uskoimme, että pystyvät pelaamaan. Meillä oli usko meidän maalivahteihimme. Se, onko se oikein vai väärin, on eri ihmisten eri mielipiteitä, Salmelainen toteaa.

Siirtorajan umpeuduttua HIFK sai kuitenkin huonoja uutisia. Garteigin kausi päättyi loukkaantumiseen ja seura joutui kutsumaan koko kauden lainalla olleen Taposen takaisin riveihinsä. Pudotuspeleissä torjuntavastuuta kantoi Halonen, jonka edesottamukset jäivät vaisuiksi.

Kaikesta huolimatta Salmelainen seisoo vankasti päätöstensä taustalla.

– Meidän mielestämme se oli oikea ratkaisu ja me kannamme vastuun päätöksistä, joita teimme. Olen sinut ratkaisujen kanssa, joita teimme.

Miten takaisin huipulle?

Tällä hetkellä HIFK:n toimistolla tehdään kovasti töitä sen eteen, että HIFK voisi palata mestaruuskantaan. Mitä se sitten oikein vaatii?

Salmelainen korostaa, että joukkueenrakennuksen kannalta on tärkeää, että joukkueen pelaajamateriaali on tarpeeksi leveä. Vastoinkäymisten iskiessä, joukkueesta on löydyttävä tarpeeksi laadukkaita pelaajia.

Salmelainen aloitti oman urakkansa HIFK:n urheilujohtajan syksyllä 2017. Salmelaisen aikakaudella HIFK on ollut kolmesti välierissä ja voittanut kaksi SM-pronssia. Vuodet ovat tuoneet mukanaan paljon tärkeitä oppeja.

– Kohtasimme kaksi kertaa Kärpät, jossa oli Kukkosen Lasse heidän johtajanaan. Ei oltu valmiita voittamaan. Viime vuonna TPS-sarjassa oltiin ehkä myös fyysisesti aika tiukilla, Salmelainen muistelee HIFK:n edellisiä välieräkohtaamisia.

– Kun menestysreseptin tarkkaan tietäisi, niin veikkaan, että HIFK:ssa olisi voitettu aika paljon useammin. Sitähän tässä koko ajan etsitään. Aina pyrimme olemaan parempia seuraavalla kaudella. Varsinkaan kun ei omalla ajalla ole yhtään mestaruutta tullut. Aika huono olisi, jos ei haluaisi koko ajan kehittyä ja miettiä seuraavaa joukkuetta paremmaksi, Salmelainen summaa.

HIFK:n ensi kauden joukkue on hyvää vauhtia muovautumassa ja ensimmäisiä jatkosopimuksia sopii odottaa jo lähiviikkoina. Yksi tärkeä teema tulevassa joukkueessa on jatkuvuus.

– Nyt tuossa paljon tulee olemaan runkojätkiä, jotka ovat yhtä pettymystä ja kokemusta rikkaampana. Kyllä me eri lähtökohdista pääsemme lähtemään ensi kauteen kuin tähän kauteen. Se on yksi positiivinen asia, Salmelainen kertoo.

Vaikka joukkueenrakennus onkin hyvällä mallilla, kartoittaa HIFK vielä tarkasti vahvistuksia joukkueeseensa. Oman lisämausteensa pelaajamarkkinoille tuo KHL, josta monet pelaajat pyrkivät nyt hanakasti muualle.