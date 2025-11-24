Kolme vieraspeliä ovat päättyneet tappioihin Kärppiä vastaan 2–5, HPK:ta vastaan 0–4 ja KooKoota vastaan 1–8. HPK- ja KooKoo-matsit HIFK pelasi kuluneena viikonloppuna.

HIFK nousi tuona iltana kotonaan Kärppiä vastaan kahden maalin takaa ja vei voiton voittomaalikisassa, mutta sen jälkeen on tullut taas tukkaan ja huolella.

– Pelit vain kovenevat kevättä kohden. Nyt he pelaavat koko ajan siitä, että pääsisivät pois pohjalta, Kivi sanoo.

"Täytyy miettiä, mitä ei ole vielä käytetty"

– Olli Jokinenkin on varmaan käyttänyt kaikennäköisiä keinoja arjessa, millä saa joukkueeseen lisää virtaa. Täytyy taas viettää perinteinen koutsin maanantai ja miettiä, mitä nyt ei ole vielä käytetty.