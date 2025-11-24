Helsingin IFK:n tilastot ovat kerta kaikkiaan karmeita. Joukkue on jääkiekon SM-liigassa jumbona: 24 ottelusta on kasassa 20 pistettä. Vierastappioita on kymmenen putkeen, ja noiden matsien maaliero on karu 4–42. Kova on paikka, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.
Ensimmäistä kauttaan HIFK:ta luotsaava Olli Jokinen jakoi 14. marraskuuta MTV Urheilun esittämän arvion siitä, että joukkueella on jouluun asti aikaa pelastaa tämä kausi tuloksellisesti.
Suurten SM-liigaseurojen joukkoon perinteisesti lasketun HIFK:n tavoitteena on ollut saada viiden ottelun syklistä yhdeksän pistettä, ja "OJ" linjasi tavoitteen olevan loppukauteen asti voimassa. Päävalmentaja laskeskeli marraskuun puolivälissä, että HIFK voisi siten olla "nippa nappa pudotuspeleissä".
HIFK nousi tuona iltana kotonaan Kärppiä vastaan kahden maalin takaa ja vei voiton voittomaalikisassa, mutta sen jälkeen on tullut taas tukkaan ja huolella.
Kolme vieraspeliä ovat päättyneet tappioihin Kärppiä vastaan 2–5, HPK:ta vastaan 0–4 ja KooKoota vastaan 1–8. HPK- ja KooKoo-matsit HIFK pelasi kuluneena viikonloppuna.