Lokakuun alusta asti sivussa ollut tähtihyökkääjä Jori Lehterä teki näyttävän paluun SM-liigaan.

HIFK kaatoi Lehterän paluuottelussa sarjakakkosen JYPin maalein 5–3. Maestro Lehterä syötti ottelussa kaksi maalia.

Lehterä loukkaantui aloitustilanteessa lokakuun kolmantena päivänä pelatussa ottelussa JYPiä vastaan. Paluun HIFK:n kokoonpanoon hän teki tasan kolme kuukautta myöhemmin samaa vastustajaa vastaan.

Lehterä alusti näyttävällä tavalla HIFK:n 2–0-johtomaalin. Suomalaissentteri pyörähti hyökkäysalueella ja jatkoi yhdellä kosketuksella kiekon eteenpäin Vincent Marleaun lapaan. Kanadalainen laukoi nopeasti ja kiekko löytyi JYP-maalista.

Lehterä järjesti myös IFK:n kolmannen osuman, jonka napautti sisään vielä pidemmältä tauolta palannut puolustaja Petteri Lindbohm. Hänet nähtiin viimeksi kaukalossa 12. syyskuuta.

Kotijoukkue HIFK:n voittomaalin iski päätöserässä ylivoimalla Otto Somppi. 5–3-loppulukemat löi tyhjään maaliin Kalle Ervasti.

Juttua päivitetty klo 19.27: Lisätty ottelun lopputulos ja maalintekijät.