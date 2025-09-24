Vaikka olisit syntynyt vuonna 1997, olisit silti vanhempi kuin Google! Listasimme arkisia asioita, jotka eivät vielä ole nelikymppisiä.
Jos nelikymppispäiväsi lähestyy, tämä artikkeli on sinulle!
Yllättävän monet nykypäivänä käyttämistämme ja tuntemistamme asioista ovat vasta noin 30-vuotiaita. Listasimme arkisia asioita, jotka ovat nykynelikymppisiä nuorempia.
Nämä asiat eivät ole vielä nelikymppisiä
Salmiakkikossu. Jari Sillanpää kehitti juoman 1990-luvulla työskennellessään laivalla.
Adobe Photoshop. "Photari" julkaistiin vuonna 1990.
Kinder Bueno. Patukka julkistettiin vuonna 1990.
Seitsemän uutiset. Ensimmäiset Maikkarin Seitsemän uutiset nähtiin syksyllä 1990.
Nettisivut. World Wide Web julkaistiin 1991. Olet myös ehtinyt sekä elää että ohittaa ajan, jolloin nettisivulle pääsi vain kirjoittamalla koko osoitteen, http://www...
Tältä näyttivät Maikkarin nettisivut vuonna 1999. Juttu jatkuu videon alla.
2:121999 MTV:llä oli täyden palvelun verkkosivut.
Tekstari. Tekstaamista testattiin ensimmäisen kerran vuonna 1992.
Hunajamarinoitu broileri. Tuote lanseerattiin vuonna 1992.
MTV3-kanavapaikka. Maikkari sai ensimmäisen oman televisiokanavansa, kolmosen, vuonna 1993.
Dallaspulla. Aamuyön tunnit vuonna 1995 jäivät historiaan, kun Tapani heräsi ja keksi dallaspullan.
Internet Explorer. Selain julkaistiin vuonna 1995 ja kuopattiin vuonna 2023.
Mäkkärin herkkupehmis. McFlurry tuli saataville vuonna 1995.
Netflix. Yhtiö perustettiin vuonna 1997.
Mölkky. Suosittu pihapeli rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 1998. Pelin kehitys tosin alkoi jo 1990-luvun alussa.
Google. Google perustettiin vuonna 1998.
Kiasma avattiin vuonna 1998.
Viagra. Potenssipilleri saapui saataville vuonna 1998.
USB-tikku. Muistitikku lanseerattiin vuonna 1999. USB-liitäntää alettiin kehittää jo ysärin alkupuolella.
Visa, joka on luottokortti. Luotto-ominaisuuden saattoi Suomessa liittää Visaansa vasta 2000-luvulla. Myös siru tuli luottokortteihin vasta 2000-luvulla.
Leggingsit. Piukkoja treenihousuja toki on ollut pitkään, mutta leggingsien suomenkielistä nimeä etsittiin vasta vuonna 2002. Pöksyt olisi voitu nimetä myös joustikkaiksi tai sääryleiksi!
Savuttomuus. Tupakointi lentokoneissa kansainvälisillä lennoilla päätettiin vuonna 1992 kieltää vuoteen 1996 mennessä. Viking Line kielsi hyteissä tupakoinnin vuonna 1999. Tupakointi ravintoloissa kiellettiin vasta vuonna 2007!
Kauppakeskus Kamppi avautui Helsingissä vuonna 2005, Lempäälän Ideapark vuonna 2006.
Hesburger sen sijaan on tukevasti nelikymppinen: ketjun ensimmäinen ravintola avattiin vuonna 1980.
Lähteet: Yle, Metro, Patenteducationseries, Tech Target, CTNews, Kielikello, Suomen ASH, Savuton Suomi, ESS, SK