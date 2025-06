Sami Pajarilta hirmuveto, Toyota-kuski kärsi heti minuuttikaupalla – MTV seuraa Kreikan MM-rallia

Kreikan MM-rallissa ajetaan perjantaina kuusi erikoiskoetta ja 123,26 erikoiskoekilometriä. MTV Urheilu seuraa sorarallin ensimmäistä kokonaista ajopäivää hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Torstai-iltana ajettiin avauksena lyhyt yleisöerikoiskoe, jossa nopeimmat olivat Hyundain Ott Tänak ja Toyotan Sébastien Ogier.

Perjantaina isoon rooliin noussee lähtöjärjestys. MM-sarjan kärki, Toyotan Elfyn Evans toimii ensiauraajana, sitten Ogier. Toyotan suomalaistähden Kalle Rovanperän asema on nyt edellisiä ralleja parempi, kun hän lähtee kolmantena, joten hänellä on mahdollisuus tehdä eroa varsinkin Evansiin, jota hän jahtaa MM-sarjassa.

Ajopäivän seuranta perjantain ohjelman ja rallin kokonaistilanteen alla.

Kreikan MM-rallin perjantain ohjelma:

08.31 EK3 Loutraki (12,90 km) 10.28 EK4 Aghii Theodori 2 (26,76 km) 11.46 Etähuolto, Loutraki (20 min) 14.29 EK5 Thiva (19,58 km) 16.50 EK6 Stiri (24,18) 19.31 EK7 Elatia (11,58 km) 20.53 Huolto A, Lamia (45 min)

Kreikan MM-rallin tilanne, 2/17 EK:ta:

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Sébastien Ogier Toyota 20:18,2 2. Thierry Neuville Hyundai +2,2 3. Sami Pajari Toyota +3,7 4. Ott Tänak Hyundai +6,7 5. Kalle Rovanperä Toyota +10,0 6. Adrien Fourmaux Hyundai +11,3 7. Elfyn Evans Toyota +18,9 8. Grégoire Munster M-Sport +35,7 9. Martins Sesks M-Sport +1:35,2 10. Jourdan Serderidis M-Sport +1:56,4 11. Takamoto Katsuta Toyota +2:12,9 12. Joshua McErlean M-Sport +2:34,4

Kokonaistilanteessa vain Rally1-kuljettajat.

Kreikan MM-rallin perjantain seuranta:

EK3 Loutraki (12,90 km)

Klo 8.40: Rovanperä tulee ensimmäiseen väliaikaan nopeinta kyytiä, lähes sekunnin Ogieria nopeammin.

Klo 8.31: Päivän toinen ek heti perään käyntiin! Hankookin arvion mukaan tällä erikoiskokeella on ajopäivän suurin riski kokea rengasrikko. Asiantuntija Ketomaa ei allekirjoita tätä. Hänen mielestään se on seuraava ek, kun Aghii Theodori ajetaan toistamiseen.

EK2 Aghii Theodori 1 (26,76 km)

Klo 8.24: Avauspätkällä nähtiin siis kolme rengasrikkoa pääluokan kuskien joukossa (Katsuta, McErlean, Sesks). Alla video Sesksin ongelmista.

0:43 Kreikan MM-rallissa heti rengasrikkoja: Näin räjähtää Martins Sesksin kumi.

Klo 8.20: Sesks ei tiedä maalissa, mistä rengasrikko tuli. Keskeytys oli lopulta lähellä, kun Sesks törmäsi vielä penkkaan kolmella renkaalla ajaessaan. Vasemmassa etukulmassa oli isot vauriot maalissa.

Klo 8.18: Myös toinen M-Sport-kuski Martins Sesks kärsii rengasrikon erikoiskokeen loppupuolella, mutta latvialainen ajaa maaliin vanteella. Alla ek:n tulokset Rally1-kuskien osalta:

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Sébastien Ogier Toyota 19:00,1 2. Sami Pajari Toyota +0,7 3. Thierry Neuville Hyundai +1,1 4. Ott Tänak Hyundai +6,7 5. Kalle Rovanperä Toyota +8,5 6. Adrien Fourmaux Hyundai +10,3 7. Elfyn Evans Toyota +17,4 8. Gregoire Munster M-Sport +31,3 9. Martins Sesks M-Sport +1:33,0 10. Takamoto Katsuta Toyota +2:12,0 11. Joshua McErlean M-Sport +2:31,2

Klo 8.11: Myös M-Sportin Josh McErlean on kärsinyt ilmeisesti rengasrikon, sillä tappiota on tullut kaksi minuuttia heti pätkän alussa.

Klo 8.09: Pajari häviää aivan lopussa useamman sekunnin Ogierille, ja jää ranskalaisen pohja-ajasta 0,7 sekuntia.

– Ajo ei tuntunut niin hyvältä pätkällä, mutta ilmeisesti kaikilla oli haastavaa, Pajari kommentoi.

Klo 8.04: Katsuta häviää maalissa 1.52, ilmeisesti rengasrikon takia. Japanilaiskuski ei sano sanaakaan pätkän maalissa.

Fourmaux kärsi eniten pölystä, sillä hän tuli kaksi minuuttia hitaamman Katsutan perässä.

– Ajaminen oli vaarallista pölyn takia, Fourmaux totesi.

Klo 8.02: Lähtöpaikastaan hyötyvä Pajari virittelee jymypaukkua. Hän on 20 kilometrin kohdalla koko joukon nopein pienellä erolla Neuvilleen.

Klo 7.59: Neuville jää Ogierista 1,1 sekuntia, vaikka oli ranskalaisen edellä väliajoissa.

– Ajo ei tuntunut loistavalta. Olen yllättänyt, että olin Ottia nopeampi. Kun tiellä on pölyä, ajoon ei pysty luottamaan koko ajan täydellisesti, Neuville summasi.

Klo 7.57: Tänak jää Ogierista 6,7 sekuntia, mutta kukistaa Rovanperän 1,8 sekunnilla. Pajari tulee alun väliajoissa jopa pohja-aikavauhtia.

– Todella huono rengasvalinta. Todella, todella tyhmä valinta, aliohjaamista valittanut Tänak kommentoi.

Klo 7.54: Rovanperä jää lopulta peräti 8,5 sekuntia Ogierista, mutta Evansiin tulee hyvää kivasti. Suomalaisen edessä oli pölyä tiellä.

– Edessäni oli aika paljon pölyä paikoittain. Ajo oli puhdas, vaikka olisi voinut olla nopeampiakin ajoittain, Rovanperä summasi.

Klo 7.52: Takamoto Katsuta on hävinnyt jo kaksi minuuttia ensimmäisissä väliajoissa, joten Toyotan japanilaiskuski on kokenut todennäköisesti rengasrikon. Tästä ei ole vielä vahvistusta.

Klo 7.50: Ogier kurittaa Evansia jopa 17,4 sekunnilla.

– Ajoin pidon rajamailla. Tie putsaantuu vielä paljon, joten katsotaan millaisia aikoja vielä tulee, Ogier totesi.

Klo 7.48: Evans ottaa takkiin odotetusti auraajan paikalla. Britti on maalissa.

– Ei tuntunut hyvältä. Autoa oli vaikea saada kääntymään pätkän puolivälistä eteenpäin, Evans totesi.

Asiantuntija Jari Ketomaa huomasi, että Evansin renkaat olivat yllättävän kuluneet jo avauspätkän jälkeen. Kuskeilla on konteissaan kaksi vararengasta.

Klo 7.46: Rovanperä kiristää tahtia Ogieriin nähden. Evansia hän johtaa jo 6,8 sekunnilla puolivälin jälkeen.

Klo 7.43: Nyt kansainvälinen kuvayhteys saadaan MTV:n lähetykseen.

Klo 7.41: Ogier peräti 7 sekuntia Evansia nopeampi pätkän puolivälissä. Tänak tulee vielä kovempaa toisen väliajan perusteella. Rovanperä muutaman sekunnin Ogieria perässä.

Klo 7.38: Ogier on avannut Toyota-kolmikosta kisan kovinta vauhtia. Ogierilla on 1,8 sekunnin pohjat 3 kilometrin kohdalla, Rovanperä on jäänyt tästä 2,6 sekuntia.

Klo 7.31: Erikoiskoe on jo käynnistynyt, mutta kansainvälisen lähetyksen kuvaa ei ole vielä tarjolla.

Klo 7.28: Päivän ensimmäinen erikoiskoe alkamassa. Evansilla oli isoja ongelmia kyseisellä pätkällä vuosi sitten, kun hän kippasi autonsa katolleen oikealle kääntyvässä neulansilmämutkassa.

Ennakointi:

Klo 7.17: Ajopäivä on pitkä, sillä viimeinen ek starttaa vasta iltaseitsemän jälkeen. Lisäksi kiusana on lämpötila: ennusteet päivälle lupaavat jopa 37-40 lämpöastetta. Tämä tietää auton sisälle jopa 60-70 asteen lämpöä. Huh huh!

Klo 7.15: Huomenta, ralliseuraajat! Mielenkiintoinen ajopäivä kuskeille ja autoille rankassa sorarallissa on alkamassa. Jos aikataulu pitää, Elfyn Evans singahtaa tielle 13 minuutin kuluttua.

Eilen illalla ajetulla yleisö-ek:lla kovinta vauhtia pitivät Ogier ja Tänak. Ranskalaisen autosta putosi myös toinen peili (video alla).

2:08 Sébastien Ogierilla irtoaa peili: "Ne eivät kestä usein kovin kauaa meidän autoissamme".