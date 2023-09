Hyundai-tähdeltä tuima isku Kreikan rallin alkuun, suomalaisten kaksoisjohto mennyttä – MTV seuraa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Perjantain ohjelma:

Tilanne 2/15 ek:n jälkeen:

Seuranta:

EK2 Loutraki 1 – 10,37 km

– Ihan ok. Tässä tuulessa tie kuivuu nopeasti. Se oli paikoitellen jo kuiva. Irtosoraa on jonkin verran, eli puhdistettavaakin on.

– Tuon lyhyen kuvan perusteella, mitä saatiin, sanoisin Kallelle mucho bueno! Toi on just se, mitä tarvittiin. Tien pinta on vielä tumma. Siinä on aamukaste, mutta se ei ole enää mitenkään mutainen. Tuo sitoo sen irtosoran tien pintaan kiinni, ja Kalle pystyy varmasti tekemään hyvää työtä tuosta, C Moren asiantuntija Riku Tahko kuvailee.