EK2: Taistelu Keski-Suomen herruudesta alkaa toden teolla – Rovanperän ja Pajarin puheet puntariin

Suomen MM-ralli saadaan tänään toden teolla käyntiin, kun ohjelmassa on yhdeksän erikoiskoetta ja kaikkiaan 117 ek-kilometriä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.

Tilanne 1/20 ek:n jälkeen:

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Ott Tänak Hyundai 2.04,0 2. Thierry Neuville Hyundai +1,3 3. Sébastien Ogier Toyota +1,5 4. Kalle Rovanperä Toyota +1,7 5. Adrien Fourmaux Hyundai +1,9 6. Elfyn Evans Toyota +2,0 = Takamoto Katsuta Toyota +2,0 8. Grégoire Munster M-Sport +2,7 9. Sami Pajari Toyota +3,0 10. Joshua McErlean M-Sport +3,2 11. Martins Sesks M-Sport +3,7

Perjantain ohjelma:

EK2 Laukaa 1 – 17,96 km klo 8.03 EK3 Saarikas 1 – 15,78 km klo 9.03 EK4 Myhinpää 1 – 14,47 km klo 10.23 EK5 Ruuhimäki 1 – 7,76 km klo 11.51 huolto, Paviljonki klo 13.01 EK6 Laukaa 2 – 17,96 km klo 14.44 EK7 Saarikas 2 – 15,78 km klo 15.44 EK8 Myhinpää 2 – 14,47 km klo 17.04 EK9 Ruuhimäki 2 – 7,76 km klo 18.35 EK10 Harju 2 – 2,58 km klo 19.30

Seuranta:

EK2 Laukaa 1 – 17,96 km

Klo 8.26: Fourmaux jää Rovanperästä 1,1 sekuntia ja on kymmenykselleen yhtä nopea kuin maanmiehensä Ogier.

Klo 8.23: Rovanperän aika kestää Neuvillen hyökkäyksen. Belgialainen putoaa viimeisillä kilometreillä 0,5 sekunnilla suomalaisen taakse.

– Nuotit ovat liian hitaat joissain paikoissa.

Klo 8.20: Rovanperä tuli viimeiset kuusi kilometriä 2,2 sekuntia nopeammin kuin Ogier, ja hän tekee pohjat 1,1 sekunnin marginaalilla. Samalla Rovanperä lunastaa tässä kohtaa kisan kärkipaikan.

– Ihan hyvä aamun aloitus. Kovapintaiset tiet ovat hankalampia, mutta heti kun mennään pienelle tielle, on vähän helpompaa.

Klo 8.17: Ogier ottaa 1,2 sekuntia pois Evansin ajasta. Rovanperä väliajoissa melko samassa vauhdissa kuin Evans.

Klo 8.14: Evans on 2,5 sekuntia nopeampi kuin Tänak.

– Pito on itse asiassa todella hyvä, paljon parempi kuin odotin. Joissain kohdissa menimme kaasu pohjassa viitosvaihteella, ja vaikka tuntuu, että pitäisi jarruttaa, tänään ei tarvinnut.

Mielenkiintoista.

Klo 8.11: Tänak maalissa. Hän sanoo, että on outoa ajaa, kun tiessä ei ole ajolinjoja. Tänak johtaa nyt MM-sarjaa ensimmäistä kertaa lähes kahteen ja puoleen vuoteen. Irtosoran putsaaminen tulee maksamaan väliaikojen perusteella jonkin verran.

Klo 8.03: Ja sitten mennään! Tänak liikkeellä ensimmäisenä.

Klo 7.48: Rengasvalinnoissa ei ole ihmeteltävää: kaikki pääluokan kuljettajat ovat lähteneet lenkille viidellä pehmeän seoksen renkaalla.

Klo 7.42: MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa korostaa rallin avauspätkän merkitystä. Suomessa erot ovat tunnetusti pieniä, joten alusta asti on oltava hereillä. Menetettyjä kymmenyksiä, sekunneista puhumattakaan, on erittäin vaikea saada takaisin.

– Jos kaverin selkäranka saadaan heti alussa aavistuksen kumaraan, silloin on paremmassa tilanteessa loppukisaa varten. Laukaa pitää saada onnistumaan. Se on karmean nopea pätkä, jossa on pahoja jarrutuksia. Luottamus pitää olla saman tien. Yllättävän paljon tulee sekunteja, jos siinä vähän arpoo.

Klo 7.35: Hyvää huomenta! Tätä hetkeä on odotettu taas melkein vuosi; Suomen MM-rallin ensimmäinen täysi ajopäivä käynnistyy vihdoin.

Lähtökohdat päivään ovat herkulliset. Sekä Rovanperä että Pajari ovat anataneet kisan alla lupauksia herättäviä kommentteja, ja kun molempien vauhdissa on monien mielestä ollut kauden mittaan toivomisen varaa, nyt on paikka näyttää. Suomalaiset vieläpä pääsevät reitille hyvältä lähtöpaikalta: Rovanperä neljäntenä, Pajari kahdeksantena.

Tämän päivän erikoiskokeilla irtosoraa on kuuleman mukaan eniten, joten lähtöpaikkaetu on merkittävämpi kuin myöhemmin viikonloppuna. Ensimmäisenä pätkille hyökkää MM-sarjan kärkimies Ott Tänak, joka on viikonlopun suurin voittajasuosikki. Virolaistähti hakee jo neljättä Suomen-voittoaan, ja hänen vauhtinsa sekä yleisilmeensä torstai-iltana olivat pelottavan vahvoja.