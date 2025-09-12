Chilen MM-rallissa ajetaan perjantaina kuusi erikoiskoetta ja kaikkiaan 112,76 erikoiskoekilometriä. MTV Urheilu seuraa sorarallin avauspäivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Toyotan Kalle Rovanperä puolustaa kisan voittoa viime vuodelta. Rovanperällä on kuitenkin edessään haastava päivä, sillä hän starttaa toiselta paikalta tiimikaverinsa Elfyn Evansin takaa. Kaksikolla on luvassa auraushommia sorateillä.

Sääolosuhteet voivat kuitenkin muuttaa peliä, myös lähtöpaikan vaikutuksen osalta. Perjantaille on ennustettu poutasäätä ja noin 10–15 lämpöastetta. Sateen mahdollisuus on pieni.

Perjantain pitäisi osua nappiin, sillä sen sijoitukset määrittelevät lähtöpaikat lauantain lähes 140 erikoiskoekilometrin urakkaan. Chile on kauden neljänneksi viimeinen kisa, ja kun MM-taisto käy kuumana Evansin, Rovanperän, Sebastien Ogierin ja Ott Tänakin välillä, jokainen piste on elintärkeä.

Alla Chilen MM-rallin perjantain ohjelma, kokonaistilanne ja ajopäivän seuranta.

Chilen MM-rallin perjantain ohjelma:

14.15 EK1 Pulperia 1 (19,72 km) 15.10 EK2 Rere 1 (13,34 km) 16.01 EK3 San Rosendo 1 (23,32 km) 18.56 Huolto A, MDS Hotel 40 min) 20.41 EK4 Pulperia 2 (19,72 km) 21.36 EK5 Rere 2 (13,34 km) 22.27 EK6 San Rosendo 2 (23,32 km)

Chilen MM-rallin perjantain seuranta:

EK2 Rere 1 (13,34 km)

Kello 15.30: Lähimmäksi Rovanperää toistaiseksi ajanut Tänak, joka jäi suomalaisen ajasta 1,1 sekuntia. Tänak on ohittanut kokonaistilanteessa Evansin ja noussut toiseksi.

Kello 15.25: Ogier tulee maaliin 4,5 sekuntia perässä Rovanperän kärkiaikaa. Tänak ja Neuville tällä hetkellä pätkällä.

– Tuskaista auton kanssa. Teimme, mitä voimme, mutta ei ole ollut kovinkaan hyvää, Ogier sanoi.

– Paljon irtosoraa, varsinkin reunoissa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Haastavaa juuri sen verran, että tekee elämästä melko vaikeaa, Evans vastasi kysymykseen sumusta.

Kello 15.20: Ogier on baanalla. Ranskalainen ajaa kovempaa kuin Evans, mutta hitaammin kuin Rovanperä, joka kellottaa tässä kohtaa nopeimman ajan 2,4 sekunnin erolla Evansiin.

– Ihan ok. Hankalat olosuhteet, oli vähän sumua. Tuntuu, että Elfynin jälkeen tie ei ole yhtään puhtaampi. Enemmän varmaan vain tuo irtosuoraa reunoilta. Leviää joka paikkaan. Saa nähdä, putsaantuuko se, Rovanperä totesi.

Kello 15.15: Rovanperä on kakkoserikoiskokeen ensimmäisellä väliaikapisteellä 1,1 ja toisella 1,5 sekuntia edellä Evansia, joten ero kasvaa tasaiseen tahtiin. Sumua tulee reilusti lisää ja näkyvyys on heikkoa.

Kello 15.10: Toinen erikoiskoe käynnissä! Ensimmäisen erikoiskokeen olosuhteista todettiin etukäteen, että ensimmäisillä autoilla voi olla tuskallista. Tämä nostaa Rovanperän ajaman pohja-ajan arvoa entisestään. Suomalainen lähti liikkeelle toisena. Toinen erikoiskoe on 13,34 pituinen Rere.

EK1 Pulperia 1 (19,72 km) Tulokset:

1. Kalle Rovanperä Toyota 10.00,4 2. Elfyn Evans Toyota +3,9 3. Ott Tänak Hyundai +4,7 4. Sami Pajari Toyota +5,9 5. Adrien Fourmaux Hyundai +6,3 6. Thierry Neuville Hyundai +8,8 7. Sebastien Ogier Toyota +9,2 8. Takamoto Katsuta Toyota +13,3 9. Gregoire Munster M-Sport +16,4 10. Alberto Heller

Kello 15.00: Ensimmäinen erikoiskoe on paketissa, kakkospätkä käynnistyy kello 15.10.

Kello 14.50: Sami Pajari ajaa tässä kohtaa neljänneksi. Pajari jää Rovanperästä 5,9 sekuntia. Irlannin McErleanilla käynyt ohraisesti kahden kilometrin kohdalla. Pyörähdys vei aikaa 12 sekuntia ja autoon tuli vaurioita. Neljännellä väliaikapisteellä ero kärkeen kasvanut jo 35,4 sekuntiin.

– Ei parasta ajoani, jostain syystä tällä erikoiskokeella tuntuu aina todella haastavalta. On vaihtelevaa, jossain kohtaa on hyvää pitoa ja joissain ei ollenkaan, Pajari sanoi pätkän jälkeen.

– Pitkä tasainen vasemmalle kääntyvä mutka ja menetimme takapään hallinnan. Onneksi olemme täällä. Täytyy mennä tarkistamaan tilanne, McErlean kertoi.

Katso tilanne alla olevalta videolta.

0:55

Kello 14.40: Katsuta jää reilusti Rovanperän ajasta, peräti 13,3 sekuntia. Neuville oli omalla vedollaan 8,8 sekuntia Rovanperää hitaampi.

Kello 14.35: Rovanperä kiinni pohja-ajassa. Evans 3,9 sekuntia, Tänak 4,7 ja Ogier 9,2 sekuntia perässä.

– En tiedä, olo oli todella epämukava autossa tällä erikoiskokeella, Ogier totesi.

– Selvästikin on liukasta, mutta auto on erittäin epävakaa. Rehellisesti sanottuna on todella hankalaa, Tänak sanoi.

Kello 14.31: Rovanperä ajaa tässä kohtaa kiinni pohja-aikaan. Suomalainen on Evansia 3,9 sekuntia nopeampi. Ogier jää todella paljon kärkikaksikosta. Eroa Rovanperään peräti 9,2 sekuntia.

– Ei ollut hyvä veto. En tiedä, en vain pidä näistä pätkistä, erityisesti tästä. Ainakin siisti startti. Melkoisen vähän pitoa tietyissä paikoissa, Rovanperä kertoi.

Kello 14.25: Evans tulee ensimmäisen ek:n maaliin ja kellottaa ajan 10.04,3. Rovanperä tulee tätä nopeammin ja Ogier hitaammin. Tänak on lähtenyt liikkeelle.

– Melkoisen haastavaa ja pito on vaihtelevaa. On hiukan kosteaa, mikä tekee pidon arvioimisen vaikeaksi, Evans sanoi pätkän jälkeen.

Kello 14.23: Nyt myös Ogier on lähtenyt liikkeelle. Ranskalainen ajaa uransa 200:tta starttia MM-rallissa. Näistä 65 on päättynyt voittoon. Rovanperä sekunnin edellä Evansia kolmannella väliaikapisteellä. Chilessä näkyy olevan sumua, jota odotetaan olevan reilusti tänä viikonloppuna.

Kello 14.18: Evansin autokameroihin taltioituu tiellä olevia koiria. Samalla Rovanperä on liikkeellä! Suomalainen on ensimmäisellä väliaikapisteellä 0,2 sekuntia edellä Evansia.

Kello 14.15: Ensimmäinen erikoiskoe on käynnissä! Avauspätkänä vajaan 20 kilometrin mittainen Pulperia. Kaikki päivän kolme ensimmäistä erikoiskoetta ajetaan kahdesti. Evans ensimmäisenä liikkeelle, Rovanperä toisena. Tiellä on jonkin verran vettä, mutta se on kuivumaan päin.

Kello 13.45: MM-taisto on tiukkaa, kun lähestytään kauden huipennusta. Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala uskoo, että tiimissä ajava Sebastien Ogier on nyt vaarallisimmillaan taistelun suhteen. Evans johtaa sarjaa seitsemän pisteen erolla Rovanperään. Ogier on kolmantena kaksi pistettä jäljessä suomalaista ja virolaiskuski Tänak on yhdeksän pistettä Ogierista.

Klo 13.15: Tervetuloa seurannan pariin! Torstaina ajetulla testierikoiskokeella kovinta vauhtia piti Hyundain Ott Tänak, joka oli vain yhden sekunnin kymmenyksen nopeampi kuin Toyotan Kalle Rovanperä. Kärkikaksikkoa seurasivat Toyotan Elfyn Evans ja Sebastien Ogier. Toyotan Sami Pajari oli kuudenneksi nopein.

Viime vuonna Rovanperä voitti rallin 23,4 sekunnin erolla Evansiin. Tänak oli kolmas.