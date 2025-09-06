Nyt ei muu enää kelpaa – SM-liigan mestarisuosikilta kannanotto

Rauman Lukko on monien papereissa jopa suurin mestarisuosikki, kun jääkiekon SM-liiga on aivan ovella. MTV Urheilu esitti joukkueen päävalmentajalle Tomi Lämsälle suosikkiasemaa koskevia väitteitä sesongin kynnyksellä.

Muun muassa MTV Urheilun Karri Kivi povaa Lukolle suurmenestystä jo runkosarjassa. Kiven näkemyksen mukaan Lukko uusii runkosarjan voittonsa. Miten menestyspaineet otetaan Raumalla vastaan? MTV Urheilu tenttasi kevääseen 2028 jatkosopimuksen kesällä kirjoittanutta Tomi Lämsää aiheen tiimoilta.

Rauman Lukko on alkavalla SM-liigakaudella suurin mestarisuosikki.

– Hienoa kuulla, jos joku tuommoista juttelee. Me ollaan pyritty Raumalla tekemään kovasti töitä ja tekemään arjesta sellainen, että jonain päivänä se kirkkain ja halutuin nousee ylös. Työ on kesken ja nöyrästi tehdään töitä, että se jonain päivänä tavoitetaan.

Lukolla on pitkä prosessi takana, se on alkanut jo ennen päävalmentaja-aikaasi. Resurssit ovat kunnossa. Tilanne on se, että seuran pitää menestyä.

– Näin se on. Sen eteen me tehdään sitä työtä. Me asetetaan joukkueen sisällä kovat tavoitteet. Niitä kohti me mennään. Mikään muu ei meille kelpaa kuin se menestyminen.

Olet tällä kaudella valmentajaurasi kovimmassa testissä.

– Tässä ammatissa on joka päivä ja vuosi kovassa testissä. Se testi on siinä, että kuinka joukkueen sisällä arki sujuu. Tämä on joka päivä testi valmentajalle.

Olet johdattanut kaksi eri SM-liigajoukkuetta runkosarjan voittoon (Jokerit 2013, Lukko 2025), mutta kirkkainta ei ole tullut. Sen on nyt aika muuttua.

– Toivotaan näin. Tällä hetkellä on hyvä joukkue jalkeilla. Arki näyttää siltä, että joukkue puhaltaa vahvasti yhteen hiileen. Kaikki on pienestä kiinni, pomppujen pitää osua kohdalleen. Tehdään kaikki, että ne pomput ovat meidän puolella. Sitä kautta se menestys on mahdollinen.

SM-liiga alkaa tiistaina. Lukko on askissa vasta keskiviikkona, kun se isännöi Tapparaa.

17:41 Liigaviikko ennakoi: Tässä joukkueet runkosarjan sijoille 1–4