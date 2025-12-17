Oulun Kärpät palasi voittokantaan ja kampesi K-Espoon 4–3. Voittomaaliksi jäi melkoinen pomppu.
Kärppien fanit protestoivat ottelua poissaolon keinoin. Fanikatsomoon oli ripustettu lakana, jossa luki "rajansa kaikella".
Liekö tästä kärppälauma sisuuntunut, sillä se takoi avauserässä 3–1-johtoluvut. Aku Rädyn kenttämestarin erikoinen sivalsi numerot 4–1:een toisen erän alussa. Räty sai kiekon onnenkantamoisella laitapompusta ja iski laatan nuottaan. Tämä jäi ottelun voittomaaliksi.
Kärpät katkaisi neljän ottelun tappioputkensa. Kolmen pisteen voitto on irronnut viimeksi 19. marraskuuta.
Apuvalmentajaa vaihtanut Kärpät sijalla 15, Kiekko-Espoo yhdeksäntenä.
SM-liigakierroksen tulokset:
HIFK–HPK 4–3
Jukurit–Sport 4–0
JYP–KooKoo 4–2
Kärpät–Kiekko-Espoo 4–3