Kärpät isännoi Kiekko-Espoota SM-liigassa. Kriiseilevä suurseura avasi ottelun väkevästi.

Kärpät johtaa avauserän jälkeen 3–1. Joukkue oli todella tehokas, sillä K-Espoo oli kiekonhallinnan puolesta niskoilla.

Oululaisten maaleista vastasivat Kasper Soini, Jiri Tichacek ja Samuel Jonsson. Espoon maalin runnoi Jere Väisänen.

Avauserän alussa kiehahti, kun Espoon Arvid Aronsson antoi mojovan tällin Kärppien Tommi Tikkaan. Tikka oli hetken sivussa rytinän jälkeen. Kotijoukkueen Tuomas Salmela hermostui ja antoi Aronssonille kurinpalautusta taklauksen jälkeen. Tilanteesta selvittiin kahden minuutin jäähyillä.

Kärppien faniklubi Poromafia ilmoitti eilen protestoivansa seuran surkeaa pelaamista jättämällä ottelun väliin. Fanikatsomossa olikin tv-kuvien välityksellä väljää. Faniosastolle oltiin levitetty lakana, jossa luki näpäkästi "rajansa kaikella".

Avauserän jälkeen Kärpät siis 3–1-johdossa.

