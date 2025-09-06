Petri Matikainen räväytti heti JYP-kopissa – värikästä tekstiä yllätysratkaisusta: "Meidän Mark Messier"

Jyväskylän JYP on uuden edessä. 2020-luvun ensimmäistä pudotuspelipaikkaansa metsästävä joukkue lähtee alkavaan sesonkiin värikkään Petri Matikaisen komennossa. Konkarivalmentaja teki kauden alla yllätysratkaisun JYP-kopissa, kun kapteenin C-kirjain lämäistiinkin nuoren pelaajan rintaan.

58-vuotias Matikainen palasi Suomi-kiekkoon viime keväänä, kun hän piipahti Kärpissä parin viikon pelastusprojektin parissa. Sen jälkeen syntyi tulevaa kautta koskeva sopimus JYPin kanssa, joka päätti laittaa pillit pussiin ruotsalaisen Johan Pennerbornin osalta.

Matikainen saa Jyväskylässä käyttöönsä nimivahvan JYP-joukkueen. Ykköshankinta on paluun tekevä Sami Vatanen, mutta myös muun muassa Tobias Winberg, Alexander True, Pekka Jormakka ja maalivahti Oskari Salminen huokuvat potentiaalia.

– Me ollaan hyvin tehty töitä. Jätkätkin rupee ymmärtämään, että mikä tämän homman juoni on, ilman sellaista pakkoa. Me haluamme olla aktiivinen, vahva ja sitkeä joukkue. Sitä me tullaan olemaan, Matikainen aistii mennyttä harjoituskautta.

Aktiivisuus, vahvuus ja sitkeys. Sloganit ovat selvillä. Entäpä konkreettinen pelitapa kaukalossa? Mihin Matikaisen jyppi nojaa?

– Vahva viisikkopeli kumpaankin suuntaan. Meillä saa toteuttaa itseään, mutta tietyillä alueilla. Toivonkin sitä. Joissain asioissa ei kuitenkaan ole liikkumavaraa ollenkaan. Identiteettiä ei muuten pysty luomaan. Siinä pitää olla tiukka vaatimus, mutta myös vapaus olla taiteilija. Sieltä se kasvaminen lähtee, hän avaa.

– Pelaamisen yhteisöllisyys täytyy löytyä. Takapaineet, hyökkääjät eivät voi vedellä pitkiä kaarroksia. Ihan peruspelaamisen perusasioita. Se perusta täytyy luoda, ennen kuin ruvetaan haihattelemaan mitään muuta.

JYPiä pidetään ulkopuolisissa ennakkokaavailuissa pudotuspelijoukkueena. Matikainen ei puhu tulostavoitteista sijoitusperusteisesti.

– Ensin luodaan perusta, sitten tulee menestys. En tiedä, että miten pitkään meillä menee perustan luomisessa. Me lähdemme nollista. Haluamme olla menestyvä joukkue tulevaisuudessa, en muuten tähän hommaan olisi lähtenyt, hän linjaa.

Mark Messier

JYPissä vaihdettiin kauden alla kapteenia, kun tehtävää aiemmin hoitanut Teemu Eronen väistyi. Tilalle nimitettiin hieman yllättäen vasta 21-vuotias Jere Lassila. Seuran oma kasvatti on SM-liigan alkavan kauden nuorin kapteeni.

– Arvasin, että kaikki odotti, että Sami (Vatanen) tulee siihen. Jo keväällä näin, että jotain täytyy tehdä eri tavalla. Tämä ei ole Erosesta kiinni. Hän joutui kovat vuodet vetämään, Matikainen taustoittaa kapteenivalintaa.

JYPissä kipparinimityksen hoiti tällä kertaa päävalmentaja, ilman ulkopuolista konsultaatiota.

– Meidän piti aloittaa identiteetin rakentaminen nuoresta ja eteenpäin pyrkivästä pelaajasta. Ei mennyt kuin viikko, kun sanoin "Ertsille", että muutos tulee. Hän tiesi siitä ensimmäisenä. Sitten aloin valmistaa Jereä. Diktaattorimaisesti valitsin kaikki, kapteenin ja apukapteenit, aivan itse, ilman mitään huutoäänestystä. Hän on meidän sielupelaaja ja tulevaisuuden johtohahmo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Petri Matikainen ja Jere Lassila.Lehtikuva

Keskushyökkääjänä pelaava Lassila on edustanut kasvattiseuraansa kolmen kauden aikana kaikkiaan 135 ottelua. Hän teki viime sesongilla 35 tehopistettä ja oli joukkueen sisäisen pistepörssin kolmas.

– Valtavan halukas oppimaan uutta. Hänen silmissään on nälkä joka päivä. Haluan, että hän on enemmän esimerkkikapteeni toiminnallaan. Ennemmin, kuin että olisi pukuhuoneessa verbaalinen kapteeni tai kokemuskapteeni. En tarvitse sellaista. Saan sen siitä, kun varakapteenin nauha on siellä Vatasella ja (Juuso) Puustisella. Ne vanhemmat tukevat sitä prosessia. Halusin uuden ja raikkaan, liigan nuorimman kapteenin, josta tulee meidän Mark Messier, Matikainen paaluttaa.

JYP avaa kiekkokauden keskiviikkona kotonaan Ilvestä vastaan.