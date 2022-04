Tämän takia Ilves on nyt kriittisessä asemassa – Petteri Sihvonen avaa, miksi SM-liigan vetonaulan on pakko tehdä merkittäviä muutoksia

Menetetty sauma

– Heidän sisäisen analyysinsä pitäisi olla erittäin tiukka ja kova. Nyt he alleviivasivat muun muassa sitä, että yleisö sytyttää prosessin. Ei se niin ole. Jouko Myrrän on kerrottava Timo Koskelalle (urheilutoimenjohtaja), että miten he aikovat pelata syksyn ensimmäisestä harjoituksesta lähtien. Koska jos mennään pelkästään vain jollain progressio-ajattelutavalla, niin äkkiä ollaan kuplan sisällä. Ensi kaudesta voi odottaa kaikkien aikojen kovinta liigakautta. Se tarkoittaa sitä, että Ilveksen on oltava kaikilla osa-alueilla parempi. Sen suhteen kysyn, että onko Jouko Myrrä se valmentaja, joka vie heitä eteenpäin? Jos retorisesti vastaan itse, niin minun papereissani hän ei ole. Toivottavasti Myrrä on viisastunut siitä, miten Ilves pelasi syksyllä 2021. Jos he eivät tajua, että siellä on nyt väärä kylvö, niin en ennusta heille mitenkään kovin hyvää kautta, Sihvonen paaluttaa.