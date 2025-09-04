Tässä on SM-liigan runkosarjan ykkönen – Liigaviikon rankingissa hätkähdyttäviä yllätyksiä

Julkaistu 04.09.2025 14:12
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Liigaviikko laittoi syksyn avausjaksossaan jääkiekon SM-liigan seurat paremmuusjärjestykseen ensi tiistaina käynnistyvän runkosarjan osalta. Liigaviikko arvioi, että Rauman Lukko juhlii runkosarjan ykkössijaa. 

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ennustaa, että muun muassa huippuhyökkääjä Mikael Ruohomaalla ja tähtivahti Antti Raannalla vahvistunut Lukko nousee keulille ennen Tapparaa, Kärppiä ja Ilvestä. 

– Lukon peli on vahvimmalla tasolla näiden neljän joukkueen vertailussa, Kivi perkaa.

Yllä Liigaviikon ennakkoanalyysi runkosarjan kärkinelikon osalta. 

Liigaviikko jakoi runkosarjaennakossaan joukkueet neljään neljän joukkueen ryhmään antaen jokaiselle sijoituksen. Esimerkiksi puolustavaa mestaria KalPaa se povaa viidenneksi, perässään yksi Kiven yllätysvalinnoista. 

– Se teki minuun isoimman vaikutuksen treenikaudella. Ei voi mitään. Dynaamista jääkiekkoa, ja joukkueella oli draivi päällä, Kivi perustelee studioisäntä Teemu Niikon hämmästelemää ennustusta. 

Vielä suurempi yllätys löytyy Kiven listauksen pohjilta, sijalta 16.

