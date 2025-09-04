Tässä on SM-liigan runkosarjan ykkönen – Liigaviikon rankingissa hätkähdyttäviä yllätyksiä

Liigaviikko laittoi syksyn avausjaksossaan jääkiekon SM-liigan seurat paremmuusjärjestykseen ensi tiistaina käynnistyvän runkosarjan osalta. Liigaviikko arvioi, että Rauman Lukko juhlii runkosarjan ykkössijaa.

MAINOS Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ennustaa, että muun muassa huippuhyökkääjä Mikael Ruohomaalla ja tähtivahti Antti Raannalla vahvistunut Lukko nousee keulille ennen Tapparaa, Kärppiä ja Ilvestä.

– Lukon peli on vahvimmalla tasolla näiden neljän joukkueen vertailussa, Kivi perkaa.

Yllä Liigaviikon ennakkoanalyysi runkosarjan kärkinelikon osalta.

Liigaviikko jakoi runkosarjaennakossaan joukkueet neljään neljän joukkueen ryhmään antaen jokaiselle sijoituksen. Esimerkiksi puolustavaa mestaria KalPaa se povaa viidenneksi, perässään yksi Kiven yllätysvalinnoista.

– Se teki minuun isoimman vaikutuksen treenikaudella. Ei voi mitään. Dynaamista jääkiekkoa, ja joukkueella oli draivi päällä, Kivi perustelee studioisäntä Teemu Niikon hämmästelemää ennustusta.

Vielä suurempi yllätys löytyy Kiven listauksen pohjilta, sijalta 16.

Mihin Liigaviikko on rankannut suosikkijoukkueesi? Se selviää jutun videoilta. Liigaviikon kauden avausjakso on katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.

19:18 Liigaviikko ennakoi: Tässä joukkueet runkosarjan sijoille 5–8.

12:44 Liigaviikko ennakoi: Tässä joukkueet runkosarjan sijoille 9–12.

11:11 Liigaviikko ennakoi: Tässä joukkueet runkosarjan sijoille 13–16.